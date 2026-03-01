Un taxista resultó gravemente herido a balazos tras ser atacado por cinco sujetos en medio un intento de atraco registrado en horas de la madrugada de este domingo en el barrio La Pradera, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El conductor fue identificado por las autoridades como Reinaldo Llinás.

Según se conoció, el lesionado apenas había comenzado su jornada laboral cuando cinco desconocidos los abordaron, exigiéndole el dinero que había producido. No obstante, Llinás manifestó que tenía efectivo, razón por la que los criminales esgrimieron un arma de fuego y le propinaron cuatro disparos.

Pese a las heridas, el hábil taxista logró conducir por sus propios medios hasta el Camino El Pueblito, posteriormente fue remitido al Camino Adelita de Char debido a la complejidad de las heridas, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Tras la alerta, una patrulla de la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la captura de los cinco sospechosos, a los que presuntamente se les halló un arma de fuego.

Los aprehendidos fueron identificados como Duván David Vanegas Rangel de 19 años, Carlos Danilo Granados Palmera de 26 años, Joel Eduardo Blanco Mariano de 23 años, Yuldor Stivenson Fontalvo Camacho de 22 años y José David Moreno Ariza de 24 años.

Las autoridades adelantan las diligencias judiciales para esclarecer los hechos y establecer la situación legal de los capturados.