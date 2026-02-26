Un saldo de cuatro heridos, dos de ellos de gravedad, fue el resultado de un enfrentamiento a tiros que se registró en la tarde de este miércoles 25 de febrero en el sector de Brisas del Río, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Según las primeras informaciones recopiladas por la Policía Metropolitana, el caso estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico entre estructuras dedicadas a esta actividad ilegal en el municipio.

El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leyva, informó que desconocidos habrían tratado de cometer un atentado sicarial contra unos jóvenes del sector en mención y esto derivó en un enfrentamiento con armas de fuego, ocasionándose lesiones entre ellos mismos. Tras la alerta de la comunidad, uniformados de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para atender la situación.

En el procedimiento, dos de los involucrados fueron trasladados en estado de gravedad a la Clínica Porto Azul, mientras que otros dos heridos, que no presentan lesiones de gravedad, reciben atención médica en el hospital de Puerto Colombia. Las autoridades se encuentran adelantando el proceso de individualización e identificación de las personas lesionadas, según indicó Leyva.

Asimismo, el funcionario dijo que se activó un plan candado en los alrededores del cementerio municipal de Puerto Colombia, donde se adelantaban labores de búsqueda para dar con la captura de uno de los presuntos agresores, quien al momento de los hechos vestía una capucha roja.

Finalmente, se indicó que uno de los grupos involucrados estaría vinculado a una estructura criminal presuntamente dirigida por un sujeto conocido con el alias de ‘Salchichón’.

Al parecer, esta organización estaría atravesando un proceso de reestructuración interna que habría generado disputas por el control del microtráfico en el municipio.