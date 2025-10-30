La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este jueves la captura de siete personas señaladas de conformar una estructura delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en el municipio de Soledad.

Las detenciones fueron ejecutadas mediante nueve diligencias de allanamiento y registro, en el marco de la operación ‘Los Cazadores’, con la que la Policía busca combatir el flagelo del hurto de motocicletas en el área metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, cinco personas fueron capturadas en flagrancia y dos por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Así, uniformados de la Mebar llegaron hasta los barrios Prado Soledad, Normandía, Villa del Carmen II y Soledad 2000, del municipio de Soledad, para dar con los presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

Según la institución armada, los seis hombre y la mujer detenidos suman nueve anotaciones judiciales por los delitos mencionados.

Las investigaciones de la Policía dan cuenta de que los señalados “conformaban una estructura delincuencial dedicada al hurto de motocicletas, empleando las modalidades de atraco y halado”.

Para llevar a cabo el delito, la banda intimidaba a sus víctimas con armas de fuego y, posteriormente, alteraba los sistemas de encendido de los vehículos utilizando herramientas conocidas como plumillas.

En los procedimientos de allanamiento y registro las autoridades incautaron un motocarro, cinco motocicletas hurtadas, cuatro motocicletas con inconsistencias en sus sistemas de identificación y cuatro teléfonos celulares.

“Estos vehículos serán sometidos a estudios técnicos y de trazabilidad por parte de los peritos”, precisó la Mebar en el reporte.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, resaltó que “estos resultados son producto del trabajo articulado entre las unidades de investigación judicial, inteligencia y la Fiscalía General de la Nación, orientado a desmantelar estructuras dedicadas al hurto de automotores”.

Asimismo, reiteró la invitación a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad delictiva a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.