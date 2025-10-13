La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este lunes festivo la captura en flagrancia de un joven de 18 años como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana.

La detención tuvo lugar en la calle 68 con carrera 16 sur, donde uniformados de la Policía interceptaron al joven en medio de sus labores de patrullaje y control.

De acuerdo con el reporte de la Mebar, los policías notaron una “actitud sospechosa” en el hombre, por lo que decidieron solicitarle un registro.

Al revisar la pretina de su pantalón le encontraron una pistola artesanal con un cartucho sin percutir y al preguntarle por la documentación que autoriza la tenencia del arma de fuego el joven confesó que no la portaba.

“Gracias a la oportuna intervención de los uniformados, el sujeto fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, destacó la Policía Metropolitana en su reporte.

Por su parte, el comandante de la Mebar, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, indicó que “este resultado es producto de la vigilancia permanente de nuestros uniformados y de la colaboración de la comunidad. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad y proteger la vida de los ciudadanos”.

Por último, invitó a la ciudadanía a aportar información que permita la captura de personas involucradas en hechos delictivos, a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.