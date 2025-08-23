En la tarde del pasado viernes 22 de agosto se registró un doble homicidio en el barrio San Vicente de Soledad. Al parecer, el hecho de sangre estaría relacionado al control territorial por la venta de estupefacientes.

El primer ataque a bala se presentó en la Trasversal 2D 2, Calle 51C, alrededor de las 6:10 p. m., cuya víctima fue identificada como Brandon José Osorio Orozco, alias Brandi, oriundo de Barranquilla.

De acuerdo a las autoridades, este hombre de 23 años presenta tres anotaciones en el sistema SPOA por fabricación y porte de armas de fuego y residía en el barrio antes mencionado. Alias Brandi recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el cuello.

El segundo hombre asesinado aún no ha sido identificado por la Policía, pero se estableció que era “de contextura delgada, piel trigueña, estatura aproximadamente 1.70, tatuajes en el brazo izquierdo, vestía suéter color azul, bermuda de jean color negra, zapatos color blanco, de una edad aproximadamente de 26 años”, señala el reporte.

La segunda víctima, presenta dos impactos de bala, uno de ellos en el costado izquierdo de su cabeza. Asimismo, la Policía indicó que la vivienda donde ocurrieron los hechos, al parecer era utilizada para la comercialización de estupefacientes.

“Según lo manifestado por moradores del sector, las víctimas se encontraban al interior de la vivienda consumiendo sustancias estupefacientes, en ese momento ingresaron dos personas de sexo masculino, por la parte trasera de la vivienda, los cuales desenfundaron armas de fuego y la accionaron contra su integridad, dejando una de las víctimas sin signos vitales en la sala de la vivienda, la otra víctima fue auxiliada hasta la EPS san Vicente, el cual ingresó si signos vitales”, añade el comunicado de la Policía.