La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que en la madrugada de este sábado 23 de agosto fue frustrado un hurto a residencia en el norte de Barranquilla. La rápida reacción de una patrulla de vigilancia permitió la captura de cuatro sujetos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 2:15 de la madrugada cuatro hombres ingresaron a la vivienda, ubicada en la calle 94 No. 47-86 del barrio El Poblado, norte de Barranquilla, por la puerta principal tras realizar un corte en una de las rejillas.

Una vez dentro de la vivienda, los atracadores amordazaron e intimidaron con armas de fuego a las personas que se encontraban allí, exigiendo que les entregaran los elementos de mayor valor.

Mientras los asaltantes llevaban a cabo su cometido, fue realizada una llamada a la línea de emergencia 123 para alertar a la Policía sobre lo que estaba ocurriendo en una de las viviendas del barrio El Poblado.

Una patrulla de vigilancia atendió el caso rápidamente y logró la captura de cuatro hombres, identificados como Abel Moisés Ramos Jiménez, alias Viajeo Abel, de 38 años; Gabriel Garcerán del Castillo, de 34 años; Eduardo Jesús Moreno Daza, de 25, y José Jorge Cormabe Rivera, alias Pluma, de 37 años.

A estos sujetos se les incautaron tres armas de fuego tipo revólver, calibre 38mm, marca Smith and Wesson, una pistola calibre 9mm, 18 cartuchos calibre 38mm, 10 cartuchos calibre 9mm, dos cadenas de oro, tres anillos, dos celulares, un DVR, dos chaquetas reflectivas y dos pasamontañas.

Las autoridades informaron que los capturados suman un total de 20 anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, homicidio, destinación ilícitas de muebles e inmuebles y daño en bien ajeno.

Sobre alias Viejo Abel, la Policía detalló que fue miembro del grupo de delincuencia común organizada ‘los Quilleros’, dedicada a diferentes delitos en el municipio de Fundación, Magdalena.

Además, fue víctima de un atentado sicarial el 8 de octubre de 2023 en el restaurante de razón social ‘La Brasa Sanguileña’.