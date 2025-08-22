La Policía del Atlántico confirmó en la noche de este jueves 21 de agosto la apertura de una investigación por el atentado a bala que se perpetró en el barrio 2 de Marzo de Sabanagrande y que dejó una persona muerta y otra herida.

La institución armada comunicó que hacia las 10:00 de la noche sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta la terraza de un domicilio y dispararon contra unas personas que estaban sentadas en sillas.

Producto de este atentado resultaron heridos Yidirma Yadic Yánez De Ávila, de 41 años, y otro sujeto de 31 años de edad, cuya identidad no fue suministrada por las autoridades.

Luego del ataque, la comunidad salió de sus viviendas y en masa auxilió a las víctimas. Yánez De Ávila fue transportado en un motocarro hasta el hospital de la población. Mientras que su acompañante fue embarcado en una moto y, sostenido por un parrillero, también logró llegar hasta el mismo centro de atención en salud.

Sin embargo, con el paso de los minutos, en el centro asistencial confirmaron a la Policía el deceso de Yánez De Ávila.

En un rápido rastreo de información en la base de datos de la autoridad se determinó que “la víctima y el lesionado registraban anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico y tráfico de estupefacientes”.