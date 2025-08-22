En la tarde de este viernes 22 de agosto, vecinos del corregimiento La Playa confirmaron a las autoridades un hecho de sangre que se cobró la vida de una persona.

Testigos señalaron a las autoridades que hacia las 2:40 p. m., dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 15, donde uno de ellos ingresó armado y disparó en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. No obstante, en el lugar personas manifestaron que este era conocido con el apodo de ‘Guayabita’.

Tras el ataque, los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras la Policía acordonó el área y unidades de criminalística adelantaron la inspección técnica del cadáver.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.