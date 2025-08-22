En la tarde de este viernes 22 de agosto, vecinos del corregimiento La Playa confirmaron a las autoridades un hecho de sangre que se cobró la vida de una persona.
Testigos señalaron a las autoridades que hacia las 2:40 p. m., dos sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda ubicada en la carrera 13 con calle 15, donde uno de ellos ingresó armado y disparó en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar.
La víctima, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. No obstante, en el lugar personas manifestaron que este era conocido con el apodo de ‘Guayabita’.
Allanamientos en Urbanización La Playa y en La Cangrejera: caen presuntos miembros del Clan del Golfo
Tras el ataque, los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras la Policía acordonó el área y unidades de criminalística adelantaron la inspección técnica del cadáver.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y dar con los responsables.