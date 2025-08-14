Aproximadamente a las 7:35 de la noche de este miércoles 13 de agosto se registró un enfrentamiento a bala entre miembros de la Policía y un grupo de presuntos delincuentes en el barrio Buena Esperanza, en Barranquilla, que dejó como saldo una persona muerta.

De acuerdo con las autoridades, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla realizaban patrullajes por la calle 63 con carrera 14, cuando observaron a dos sujetos en actitud sospechosa, quienes portaban tapabocas y se encontraban en vía pública.

En medio del procedimiento de registro e identificación, uno de los hombres emprendió la huida, porque uno de los uniformados emprendió la persecución. Metros más adelante, el presunto criminal desenfundó un arma fuego y disparó contra el Policía en repetidas ocasiones, por lo que se generó un intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento, el atacante recibió un impacto de bala, y falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola.

El otro presunto delincuente capturado fue identificado como José Miguel Sarmiento Orjuela, de 20 años, quien fue trasladado hasta la URI.

Sarmiento Orjuela presenta anotaciones por los delitos de Violencia contra servidor público y Fabricación, tráfico y Porte de armas de fuego o municiones.