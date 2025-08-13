Autoridades policiales y de Fiscalía capturaron a José Manuel Cantillo Navarro, de 24 años, y a Keiner Andrés Charris Acuña, de 28, señalados como presuntos responsables del homicidio de Jeovanis Charris Retamozo, de 44 años, ocurrido el pasado sábado 2 de agosto en el barrio La Candelaria de Soledad.

Los hechos se registraron hacia las 9:45 de la noche, cuando la víctima fue atacada a bala desde un motocarro, recibiendo tres impactos de arma de fuego. Gravemente herido, fue trasladado al hospital Juan Domínguez Romero, donde falleció.

Según las autoridades, Cantillo Navarro, natural de Soledad y conductor de motocarro, y Charris Acuña, natural de Barranquilla y dedicado a oficios varios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de homicidio.

En una rápida investigación adelantada por las autoridades quedó demostrado que los dos sujetos hoy capturados transportaron a su víctima en un motocarro y, en el barrio en mención, lo bajaron y le dispararon.

Toda esa acción, hoy material probatorio de la Fiscalía, quedó grabada en video por una cámara de seguridad de un negocio de la zona.