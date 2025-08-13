Detectives del CTI vinculados a la Seccional Atlántico de Fiscalía hicieron efectiva en las últimas horas una orden de captura en contra del creador de contenidos para redes sociales José Manuel Albino Barrios, más conocido como ‘Eykon El Cole’.

EL HERALDO conoció que sobre el ‘influencer’, también asociado con labores de cobradiario, hay abierta una investigación por los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones.

El caso se remonta a mayo de 2024, cuando en influencer fue relacionado con un hecho criminal en el barrio Siete de Abril, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

En su momento, según el relato de la víctima a las autoridades, ‘Eykon El Cole’ le habría ido a cobrar una deuda de 300 mil pesos, en una vivienda ubicada en el sector mencionado.

En medio del careo, ambos habrían protagonizado una discusión y, de acuerdo con los reportes, Albino Barrios le disparó con un arma de fuego al deudor, para luego darse a la huida en una motocicleta.

La víctima de este hecho, identificada como Wailer de Jesús Alandete Guerra, fue trasladada hasta un centro asistencial y logró poner a salvo su vida.

El creador de contenidos, detenido recientemente en el barrio San Luis, en la misma localidad Metropolitana de Barranquilla, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, URI, para su judicialización.