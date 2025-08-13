En horas de la noche de este martes de 12 de agosto un hombre fue asesinado a balazos por unos motorizados en el barrio Villa del Rey, municipio de Soledad.
La víctima fue identificada por las autoridades como Dairo Antonio Ramos Guarín, de 31 años de edad.
De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, siendo las 8:55 p. m., Ramos Guarín caminaba por la carrera 4B con calle 32 cuando fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta marca bóxer color negra.
El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó un mortal disparo a la altura de la cabeza para luego huir junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.
Tras ser atacado, el hombre de 31 años quedó tendido en el piso. No fue hasta que varios de los habitantes del sector lo auxiliaron y lo trasladaron en una moto hasta el Hospital Materno Infantil de la ciudadela metropolitana.
Pese a los esfuerzos de los médicos de turno, horas más tarde, exactamente a las 10:05 p. m., se confirmó el deceso de la víctima debido a la gravedad de sus heridas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero de los agresores con el objetivo de esclarecer los móviles del crimen.