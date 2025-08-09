Autoridades alertaron en la mañana de este sábado sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la glorieta de la 17, a la salida de Barranquilla. Aún se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo a testigos, el cadáver presentaba múltiples heridas con arma blanca. El cuerpo fue encontrado tendido sobre una zona verde.

Unidades de la Policía Metropolitana acordonaron la zona mientras funcionarios del CTI de la Fiscalía realizan la inspección técnica y levantamiento del cuerpo.

Noticia en desarrollo...