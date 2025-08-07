Un hombre resultó herido tras ser atacado a bala en la tarde de este miércoles 6 de agosto en el barrio La Sierrita, sur de Barranquilla.

El hecho ocurrió hacia la 1:00 p. m. en la carrera 6 con calle 72, frente al establecimiento conocido como Estadero Jota.

Según testigos, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos sujetos en motocicleta. El parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones.

El lesionado fue identificado como Jean Carlos Polo Llamas, de 30 años, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro.

Gracias a la rápida reacción de la patrulla del cuadrante, fue capturado uno de los presuntos agresores, identificado como Esneyder Rafael Calderón Márquez, de 26 años, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Fuentes judiciales confirmaron que este individuo ya había sido procesado por homicidio, en marzo de 2024, y porte ilegal de armas de fuego, en febrero de 2024.