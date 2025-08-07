Un presunto asaltante muerto y otro herido dejó un enfrentamiento a tiros con miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en hechos ocurridos en la tarde de este miércoles, entre los barrios La Magdalena y Las Palmas.

Testigos manifestaron que todo sucedió en la carrera 7B con calle 35A, cercano a la cancha de La Magdalena, en medio de un supuesto intento de atraco.

Los delincuentes habría tratado de despojar de sus pertenencias a una persona, y la acción fue alertada por la comunidad.

Posterior a ello, según testigos, agentes de la Policía llegaron a la zona y eso dio pie a un enfrentamiento a tiros con los forajidos.

En medio del tiroteo, uno de los presuntos criminales resultó herido en su zona abdominal, por lo que murió en el lugar de los hechos. Este fue identificado como Brayan Enrique Sánchez Díaz, de 28 años.

Mientras que el otro, que responde al nombre de Luis Mario Barbosa Martínez, de 25 años, fue trasladado a un centro asistencial y allí se debate entre la vida y la muerte.

Las autoridades recopilaban este miércoles información sobre el hecho criminal en el que pudieron estar involucrados los dos sujetos y de sus identidades reales. El caso quedó a disposición de investigadores de la Sijín.