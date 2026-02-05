A través de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional confirmó la muerte de uno de sus integrantes en una confrontación de tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón contra presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Los Pachenca’, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Se trata del soldado profesional Nicolás Epiayu Epieyu. Durante el combate resultó gravemente herido otro militar, quien recibió atención médica inmediata en el lugar siendo estabilizado y posteriormente evacuado a un centro asistencial, información que había adelantado EL HERALDO en primicia.

El combate de encuentro contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) se registró en el desarrollo de una operación en la mañana de este miércoles 4 de febrero, en el sector de La Mojana, área rural municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena.

En en el escrito la entidad militar “lamenta profundamente la pérdida de nuestro soldado profesional Nicolás Epiayu Epieyu, quien será recordado como un colombiano valiente, disciplinado y comprometido con la defensa de la nación. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, a quienes se les brinda acompañamiento integral y psicosocial permanente”.

Finalmente el Ejército Nacional, “rechaza de manera categórica estos hechos criminales, que atentan contra la vida, la seguridad y la estabilidad de la región. La institución reafirma su firme compromiso de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas y contundentes en los departamentos de Atlántico y Magdalena, a través de la Primera División, con el propósito de neutralizar el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, proteger a la población civil y preservar el orden constitucional”.

