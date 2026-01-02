En la primera noche del año 2026, una joven mujer perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la capital del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Juliana Méndez, quien recientemente se había graduado como ingeniera Industrial en la Universidad de La Guajira y era reconocida por su compromiso con la protección de animales en condición de calle.

El siniestro vial se registró sobre la calle 15 con carrera 7, a pocos metros del comando del Departamento de Policía La Guajira.

Según la información preliminar, la joven se movilizaba como parrillera en una motocicleta cuando fue atropellada por un vehículo particular que presuntamente se dio a la huida.

Se conoció que el fuerte impacto le causó la muerte en el acto a la mencionada, mientras que su acompañante, quien resultó gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial de Riohacha.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial en conjunto con unidades de tránsito del Distrito hicieron presencia en el sitio, adelantaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la hipótesis del siniestro vial y determinar responsabilidades.