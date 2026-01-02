Juan David Palma, un joven de 17 años que se perfilaba como una promesa del fútbol perdió la vida la noche del 1° de enero al ser alcanzado por una bala pérdida.

El trágico suceso se registró en el barrio Mocarí, de la ciudad de Montería.

El adolescente, sin tener nada que ver en una riña, fue el que llevó la peor parte al pagar con su vida.

Aducen los vecinos de este populoso sector de Montería que había una riña entre varios hombres con arma blanca, pero de un momento a otro uno de estos sacó un arma de fuego con la que empezó a realizar disparos y una de esas balas habría sido la que impactó a Palma y le causó la muerte.

Los familiares del muchacho, así como sus vecinos y amigos exigen justicia.