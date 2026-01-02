Unidades del grupo de Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería que realizaban controles en el Centro de Detención Transitoria de la capital de Córdoba evitaron el ingreso a este de 24 dosis de cocaína que transportada una mujer.

La droga le fue hallada oculta entre la suela y la capellada de unos zapatos tenis que llevaba en el interior de una bolsa de color blanco para entregar a uno de los detenidos en este sitio donde precisamente la tarde del miércoles 31 de diciembre un grupo de internos provocó un incendio.

Policía de Montería/Cortesía

La femenina al verse descubierta en el ilícito fue capturada y dejada a disposición de las autoridades y está a la espera de que un juez de la República le defina su situación judicial.

Sobre este caso el mayor, Juan Solórzano, jefe del grupo de Fuerza Disponible, sostuvo que “gracias a los estrictos controles que se realizan de manera permanente en el Centro de Detención Transitoria se logra evitar el ingreso de elementos prohibidos que puedan afectar la seguridad y el orden al interior de estas instalaciones”.

