Como José Ortega fue identificado un hombre que murió luego de ser atacado a bala en el municipio de Fundación, en Magdalena, mientras esperaba junto a allegados la llegada del año 2026.

De acuerdo a las autoridades, dos hombres llegaron al sitio donde se encontraba Ortega, lo interceptaron y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Fue auxiliado y trasladado a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Se conoció que la víctima era pastor de una iglesia pentecostal de la población, y era conocido por los años que llevaba sirviendo a la comunidad.

La Policía del Magdalena arribó al lugar y acordonó la zona, para empezar las labores investigativas. Los agentes iniciaron a recoger los testimonios de los testigos del hecho.

El cuerpo de Ortega fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para el correspondiente procedimiento, para luego ser entregado a los familiares.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer detalles sobre los posibles móviles del asesinato.