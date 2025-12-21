Una pequeña de tan solo nueve meses y su madre resultaron heridas durante hechos confusos en el área rural del municipio de Manaure, La Guajira.

Las víctimas fueron identificadas como Dalvis Pushaina Epinayu, de 28 años, y la menor de edad.

Los hechos se registraron este sábado 20 de diciembre, a las 3:50 de la tarde, en la comunidad de Souluguamana – La Villa, a la altura del kilómetro 11, corregimiento de La Gloria, en la vía que comunica de Riohacha con Maicao.

Según la información preliminar, individuos armados habrían llegado al sector buscando a una persona conocida con el alias de Nene, realizando varios disparos y causando además daños materiales en comunidades indígenas.

Se conoció que tras la incursión armada, las mencionadas fueron trasladadas a un centro asistencial local, donde ingresaron con heridas en las extremidades inferiores ocasionadas por arma de fuego. Allí permanecen bajo observación médica especializada.

Al lugar llegaron patrullas de la Policía Nacional y Ejército para realizar las verificaciones respectivas. De igual manera, personal del CTI de la Fiscalía Seccional adelantaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del hecho.