La edición número 98 de los Premios Óscar dejó momentos de emoción, homenajes y también situaciones inesperadas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

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Y uno de los protagonistas de la noche fue el actor Leonardo DiCaprio, quien volvió a generar risas en redes sociales gracias a una escena improvisada durante la gala.

El momento ocurrió mientras el presentador Conan O’Brien realizaba un comentario humorístico sobre la gran cantidad de memes que existen del actor en internet.

Leonardo DiCaprio is the person who has given the most memes to the entire internet. pic.twitter.com/wVKXkMZWIA — The Best (@Thebestfigen) January 14, 2026

Durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre, O’Brien bromeó con el actor y propuso crear un nuevo meme en vivo frente al público.

El presentador sugirió recrear una expresión típica utilizada en internet conocida como “TFW” (abreviatura de “That Feeling When”), que suele usarse para describir una reacción exagerada ante una situación.

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Las cámaras enfocaron inmediatamente a Leonardo DiCaprio, quien decidió seguir el juego. El actor abrió los brazos con una expresión divertida de desconcierto.

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026

La gala de los Premios Óscar también estuvo marcada por otros instantes destacados. Entre ellos se incluyeron discursos con mensajes sociales, homenajes a clásicos del cine y presentaciones especiales.

Durante la ceremonia, el actor Javier Bardem realizó un llamado a favor de la paz, mientras que Ewan McGregor y Nicole Kidman participaron en un homenaje al musical Moulin Rouge!.

Y el Oscar a mejor creador de memes es… Leonardo DiCaprio. #Oscar pic.twitter.com/PxnNqIvW5Q — El Profeta (@EiProfeta) March 16, 2026

Asimismo, Leonardo DiCaprio es reconocido por su extensa carrera en Hollywood pero su presencia en internet también es notable gracias a la gran cantidad de memes inspirados en sus películas.

Entre los más populares se encuentran imágenes del actor levantando una copa en The Great Gatsby, señalando la televisión en Once Upon a Time in Hollywood o riendo con un cigarro en Django Unchained.