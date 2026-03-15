La gran noche del cine hollywoodense ha llegado. Este domingo la Academia entrega los Premios Óscar que tienen como grandes protagonistas a ‘Sinners’ de Ryan Coogler y ‘Una batalla tras otra’ de Paul Thomas Anderson, que lideran las nominaciones con 16 y 13 candidaturas respectivamente.

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En una gala con más dudas que certezas sobre los posibles ganadores, los nombres más rutilantes de la industria se encuentran reunidos en el Teatro Dolby de Los Ángeles para vivir la edición número 98 de estos premios.

Por ello, EL HERALDO le trae todos los pormenores de esta gala que dejará grandes momentos y en la que un colombiano podría quedarse con una de las estatuillas, se trata del fotógrafo Juan Arredondo, quien logró una nominación a Mejor corto documental gracias a su trabajo ‘Armado con una cámara: Vida y muerte de Brent Renaud’, junto a Craig Renaud.

También, en el apartado de Película internacional, en la cinta La voz de Hind, nominada a este galardón, el colombiano Juan Sarmiento fue su director de fotografía y podría también hacer parte de este posible triunfo.

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El choque principal de la noche enfrentará a ‘Sinners’, la más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, con ‘One Battle After Another’, con 13 y la más laureada en el circuito de premios de esta edición. Una lucha que se presenta como una de las más abiertas e impredecibles de los últimos años.

Mientras que la categoría de mejor película internacional aterriza este año cargada de incógnitas y sin un consenso claro. Aunque la noruega ‘Sentimental Value’ lidera las apuestas tras su éxito en festivales, la competencia se presenta feroz frente a las potentes propuestas como la brasileña ‘O Agente Secreto’ (‘The Secret Agent’), de Kleber Mendonça Filho.

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Rose Byrne y Renate Reinsve, primeras en pisar la alfombra roja de los Óscar

Las actrices Rose Byrne, Felicity Jones y Renate Reinsve han sido algunas de las primeras en pisar la alfombra roja de los Óscar, con diseños de Dior, Prada y Louis Vuitton.

Byrne, una de las nominadas de la noche -por su trabajo en ‘If I Had Legs I’d Kick You’-, ha lucido un diseño negro de Jonathan W. Anderson con preciosos bordados florales y escote palabra de honor, acompañado de un estilismo que evocaba el Hollywood más clásico, con labios rojos y recogido bajo.

También con un guiño al cine clásico, la actriz noruega Renate Reinsve, también candidata al Óscar, por ‘Sentimental Value’, que ha apostado por el rojo con un diseño de Louis Vuitton y una pronunciada apertura lateral y una cola geométrica que le dificultaba caminar.

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Felicity Jones ha sido de las primeras en llegar, vestida con un diseño de Prada en tono limón, adornado con cristales y tul, mientras que Chase Infiniti ha optado por un Louis Vuitton de alta costura con volantes en tono lila y estética dulce.

La nota extravagante la puso el cantante de blues Buddy Guy -que aparece al final de ‘Sinners’-, y que acudió a la gala con un peto de piel y una camisa de lunares. Por su parte, Maggie O’Farrel, autora de la novela ‘Hamnet’ optó por un llamativo vestido rosa fucsia acompañado por una redecilla sobre su rostro.

La actriz Jayme Lawson destacó con un espectacular vestido azul eléctrico de pedrería del diseñador libanés Zuhair Murad, con cuello Halter.

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Etienne Laurent/Etienne Laurent / The Academy Rose Byrne arrives on the red carpet of the 98th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 15, 2026.

Inició el show

Y la gala inició. A las 6 de la tarde, hora colombiana, y tras un video que repasó las películas nominadas, Conan O’Brien apareció haciendo una referencia al personaje de Amy Madigan en ‘La hora de la desaparición’.

Seguidamente empezó a hacer bromas como lo relacionado con el aumento de la seguridad por parte del FBI y la polémica con el actor Timothée Chalamet y su “desprecio” al ballet.