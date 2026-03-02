Un momento muy emotivo fue el que se vivió durante la reciente entrega de los SAG Awards, cuando la actriz Catherine O’Hara fue reconocida de manera póstuma como mejor actriz en una serie de comedia.

La intérprete, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, fue galardonada por su trabajo en la serie The Studio, producción que marcó uno de los capítulos más recientes de su extensa trayectoria.

El encargado de recibir la estatuilla fue su coprotagonista, Seth Rogen, quien dedicó palabras de admiración a la actriz y recordó su pasión por perfeccionar cada escena.

#ActorAwards: Catherine O’Hara (“The Studio”) wins Best Female Actor in a Comedy Series



See the full list of winners: https://t.co/opo5wwVJYV pic.twitter.com/twhyJM0htF — Variety (@Variety) March 2, 2026

Durante su discurso, destacó el compromiso de O’Hara con el trabajo y compartió anécdotas que evidenciaban su constante búsqueda de excelencia en el set, lo que provocó una ovación de pie por parte del público.

Su rostro quedó grabado en la cultura popular gracias a su papel de Kate McCallister en Home Alone, donde interpretó a la madre del personaje de Macaulay Culkin.

🏆 EN VIVO | Premio Especial – SAG Awards 2026



Catherine O’Hara recibe un reconocimiento póstumo por su trabajo en The Studio.



🏆✨ La industria honra su legado, su talento incomparable y el impacto que dejó en la comedia.#SAGAwards #CatherineOHara #TheStudio #Homenaje pic.twitter.com/sbCN5smV4p — Nehomar Armenta (@NeomarArmenta) March 2, 2026

Su carrera comenzó en la televisión canadiense con SCTV Network, proyecto que le permitió demostrar su talento para la improvisación y que le valió su primer Emmy.

Asimismo, a lo largo de los años, trabajó bajo la dirección de reconocidos cineastas como Martin Scorsese en After Hours y Tim Burton en Beetlejuice.

En su etapa más reciente participó en producciones de alto impacto como The Last of Us, consolidando su vigencia en la industria hasta sus últimos años.