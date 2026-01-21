La actriz canadiense Rachel McAdams fue homenajeada el pasado martes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Netflix aumenta el beneficio neto un 26 % en 2025, hasta los 10.981 millones de dólares

Nicolás Arrieta abrió su corazón en La casa de los famosos: “En 2024 estuve internado”

Ryan Murphy retrata la obsesión estética en ‘Belleza perfecta’, su nueva y “provocativa” serie

Este reconocimiento celebra su exitosa trayectoria en el cine y su impacto en la cultura pop mundial. Recordada por millones de fanáticos como Regina George en Mean Girls (Chicas Pesadas) y como Allie Hamilton en The Notebook (Diario de una pasión), McAdams recibió la distinción rodeada de familiares, amigos y colegas de la industria.

Instagram rachelmcadamssofficial Rachel McAdams fue homenajeada el pasado martes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante la ceremonia, la actriz dedicó el honor a su familia, a quienes agradeció por haberla impulsado desde niña a perseguir su sueño de convertirse en actriz.

Asimismo, McAdams recordó cómo sus padres la inscribieron en un campamento de teatro cuando era apenas una adolescente, experiencia que despertó definitivamente su amor por la actuación.

the iconic Rachel McAdams has her Hollywood Walk of Fame star now pic.twitter.com/QPAQotWtxj — Culture (@notgwendalupe) January 20, 2026

“Todo empezó ahí, en un lugar donde entendí que soñar era posible”, expresó la intérprete, quien aseguró que este reconocimiento también pertenece a las personas que creyeron en ella antes de que su carrera despegara.

La estrella de McAdams es la número 2.833 en el icónico boulevard de Hollywood y se encuentra ubicada cerca del histórico Teatro El Capitán.

La actriz Gabriela Spanic tiene orden de aprehensión por presunta posesión de drogas

Rachel McAdams inició su carrera a comienzos de los años 2000 y alcanzó fama mundial en 2004 gracias a sus inolvidables papeles en Mean Girls y The Notebook. Desde entonces, ha participado en producciones de alto perfil como Sherlock Holmes, Doctor Strange y Spotlight, película por la que fue nominada al Óscar.