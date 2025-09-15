Mary Méndez, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, vive un momento doloroso tras la pérdida de su gato. La presentadora compartió en redes sociales un sentido mensaje que rápidamente generó reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores.

“2 semanas sin mi hijito y no se vuelve más fácil”, escribió la samaria junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su mascota, a quien siempre consideró parte de su familia.

La publicación de Mary Méndez generó cientos de comentarios en Instagram. Sus seguidores le enviaron mensajes de aliento, reconociendo la tristeza que significa perder a un animal de compañía.

Muchos destacaron la forma en que la presentadora se ha mostrado cercana y transparente con su audiencia, compartiendo incluso los momentos más íntimos de su vida personal.

Instagram: @marymendez55

Este homenaje no solo fue un desahogo para Méndez, sino también un reflejo de cómo el vínculo con los animales puede llegar a pasar de lo cotidiano, convirtiéndose en un lazo tan profundo como el de cualquier miembro de la familia.

No es la primera vez que la presentadora de ‘La Red’ muestra públicamente el lugar que ocupan sus mascotas en su vida. En diferentes ocasiones ha compartido fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, demostrando el cariño y cuidado que les brinda.

Para la samaria, sus animales de compañía son parte de su núcleo familiar, una constante fuente de compañía y afecto. Por ello, la partida de su gato ha sido un golpe emocional que, como ella misma expresó, “no se vuelve más fácil” con el paso de los días.

La experiencia de Mary Méndez refleja lo que viven miles de familias que consideran a sus mascotas como hijos. Psicólogos y expertos en bienestar animal han señalado que el duelo por un animal de compañía puede ser tan intenso como la pérdida de un ser humano cercano, un tema que cada vez gana más visibilidad en la conversación pública.

Aunque la presentadora no reveló detalles sobre lo ocurrido con su gato, sus seguidores reconocieron la sinceridad de su mensaje y la valentía de compartir su dolor.

El mensaje de Mary Méndez también se conecta con una discusión que avanza desde hace varios meses en el Congreso: la creación de una licencia laboral por la muerte de una mascota.

¿Podrían darle una licencia laboral por la muerte de su mascota?

La propuesta, impulsada por la representante Alexandra Vásquez Ochoa, plantea modificar el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo para otorgar un día hábil remunerado a los trabajadores que enfrenten la pérdida de un perro o gato de compañía.

El proyecto establece condiciones como demostrar el fallecimiento del animal, haberlo tenido bajo su cuidado al menos durante seis meses y notificar al empleador. Según la iniciativa, la medida busca reconocer que el duelo por una mascota puede ser tan doloroso como el de un familiar cercano y que, en muchos casos, impacta directamente la salud emocional y el rendimiento laboral.

Imagen de Freepik El proyecto establece condiciones como demostrar el fallecimiento del animal, haberlo tenido bajo su cuidado al menos durante seis meses y notificar al empleador.

De ser aprobado, Colombia se sumaría a la lista de países que formalizan en la ley el vínculo afectivo entre las personas y sus animales de compañía.