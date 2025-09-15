El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó este lunes un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación.

Leer también: “Un Irán nuclear gobernado por un clérigo chií radical representa un riesgo inaceptable”: Marco Rubio

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, añadió Bessent en declaraciones a los medios en Madrid ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde se reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a “encantar” a los jóvenes estadounidenses.

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en EE.UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Importante: Detienen en Georgia a hombre que inspiró película ‘Estafador de Tinder’

Bessent y el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”, porque “cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”.

Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer destacaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.