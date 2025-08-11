Por poco una celebración en el municipio de La Unión, en Nariño, termina en tragedia cuando el cantante de música popular Jhonny Rivera hacía su presentación en la tarima instalada en el estadio Mariscal Sucre, de la municipalidad.

El hecho, de acuerdo a datos de las autoridades, eleva la cifra de heridos a 30 y el evento cancelado luego de que una turba empañara la celebración.

El mismo cantante se pronunció a través de redes sociales explicando lo sucedido el pasado sábado 9 de agosto y lamentado la manera como se dio por terminada el concierto en el que ya se habían presentado otros artistas.

El show hacía parte de la Feria Agropecuaria y Cultural de La Unión y de acuerdo al relato de Rivera, solo le faltaban 13 minutos para que su presentación acabara, sin embargo, un grupo de personas, de las más de 10 mil que se concentraban en el Mariscal Sucre, provocaron una pelea producto del estado de embriaguez en el que se encontraban.

“Faltaban trece minutos para terminar el concierto, un concierto espectacular, yo no sé si había unas 12.000 personas o unas 15.000, no sé, un parque completamente lleno y de la nada empiezan a tirar botellas”, relató el intérprete de ‘Comprendí que te perdí’ en sus redes.

Pero eso no fue todo, a la “tiradera de botellas” se sumaron los gritos desesperados de los asistentes a los que les alcanzan estos objetos, lo que generó que muchos salieran corriendo despavoridos tratando de evitar la riña que cada vez se tornaba más violenta e involucraba a más personas.

“Como que empezó una pelea, yo no alcancé a ver porque Yenny me dijo: ‘Amor, se formó una pelea’, cuando yo veo que botella va, botella viene, eso era una batalla campal de botellas, fue una cosa impresionante”, agregó.

Jhonny pensó que era algo del momento y que con la intervención de los uniformados de la Policía todo se resolvería y pronto volvería a la calma, pero fue todo lo contrario.

“Yo tenía la intención de decir: ‘No esto se aplaca y yo sigo’, les dije por el micrófono: ‘Mi gente yo quiero cantar, yo quiero terminar aún faltaban muchos éxitos’, pero eso no paraba, no paraba, cuando yo empecé a ver los heridos”, confesó el artista.

De momento, las autoridades municipales no se han pronunciado al respecto ni sobre los más de 30 heridos que dejó este lamentable hecho que por poco termina en una estampida trágica.