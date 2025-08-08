El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tiene activas dos convocatorias de trabajo para un total de 946 personas, entre ellas 610 para ser encuestador. Ya está recibiendo inscripciones.

La entidad está contratando personal para realizar censos, para recopilar información en áreas económicas en el país, en los próximos meses. Los datos que recopila el Dane son usados por los entes gubernamentales para análisis y creación de políticas públicas.

Precisamente para esta tarea de recopilar datos, necesita encuestadores, que son los encargados de salir a las calles para obtener la información. De acuerdo a la entidad, su función es hacer entrevistas “realizando los contactos necesarios para garantizar la calidad y oportunidad en el diligenciamiento y entrega de la información requerida, según los lineamientos establecidos en la operación estadística”.

De acuerdo a la convocatoria, el Dane está contratando encuestadores en ciudades como: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué, Ipiales, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, Cúcuta, Santa Marta, Cali, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.

En una primera convocatoria, denominada ’009 - 2025 - Temática agropecuaria: Precios y abastecimiento de productos agropecuarios’, hay 144 vacantes con un salario de $ 2′067.000. Los cargos son:

Encuestador de abastecimiento: 75 vacantes.

Encuestador de ruta: 50 vacantes.

Encuestador mayorista: 19 vacantes.

En una segunda convocatoria, ’010 - 2025 - Temática social: Hogares y Micronegocios’, buscan 506 encuestadores, con el mismo salario:

Encuestador rural: 156 vacantes.

Encuestador urbano: 342 vacantes.

Encuestador urbano para la isla de San Andrés: 8 vacantes.

En estas dos convocatorias, el trabajo empezaría en el mes de octubre de 2025 y se extendería por unos 10 meses.

Requisitos para ser encuestador del Dane

Título de bachiller y seis meses de experiencia laboral relacionada.

Título de formación técnica profesional.

Título de formación tecnológica.

Aprobación de dos semestres de pregrado universitario cursados y aprobados.

Con tarjeta profesional, únicamente cuando la ley lo exija.

Cómo inscribirse

Ingrese al Banco de Prestadores de Servicios Operativos (BPSO) del Dane en este link https://bpso.dane.gov.co/.

Buscar las convocatorias de nombre ’009 - 2025 - Temática agropecuaria: Precios y abastecimiento de productos agropecuarios’ y ’010 - 2025 - Temática social: Hogares y Micronegocios’.

Elija la vacante de su interés y la ciudad en la que desea trabajar (leer los detalles de cada empleo)

Cree una cuenta en la plataforma con su número de cédula, nombre y correo.

Cargue sus documentos de la hoja de vida y diligencie los formularios para formalizar la postulación