En medio de operaciones adelantadas por Tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional murió a alias Miller, cabecilla del grupo armado residual Isaías Ruiz , de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y uno de los principales responsables de las acciones delictivas en el nororiente del país.

De acuerdo con las autoridades, la operación militar se desarrolló en el sector de Puerto Cachicamo, zona rural del departamento del Guaviare.

Alias Miller, quien ejercía un rol clave dentro de esta organización criminal, sería el responsable de la emboscada perpetrada en el pasado mes de abril en que murieron siete soldados en zona rural de Guaviare.

Prontuario criminal de alias Miller

Participación en el asesinato de un líder ambiental en el departamento del Tolima (2019)

Responsabilidad en hostigamientos y enfrentamientos armados contra la Fuerza Pública, entre ellos el ataque perpetrado el 27 de abril de 2025 en San José del Guaviare que dejó como resultado el asesinato de un suboficial y seis soldados profesionales, así como el secuestro de cinco uniformados heridos.

Extorsiones sistemáticas a pescadores, agricultores y comerciantes en áreas rurales.

Ejecución de homicidios selectivos contra miembros de la población civil.

Por el momento, el Ejército se encuentra en la zona verificando si se registraron más bajas en medio del operativo.