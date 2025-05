La periodista Alejandra Giraldo, reconocida por su trayectoria como presentadora de Noticias Caracol, explicó en las últimas horas las razones que la han mantenido alejada del informativo durante las últimas semanas.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la comunicadora se dirigió directamente a sus seguidores, quienes venían expresando inquietudes por su prolongada ausencia.

Giraldo, quien lleva más de siete años como una de las caras visibles del noticiero, aclaró que su retiro temporal no se debe a una renuncia ni a un cambio profesional. Además, aseguró que continúa siendo parte del equipo de ‘Noticias Caracol’, un proyecto que calificó como una meta personal cumplida desde sus inicios en el periodismo.

Según contó, antes de ausentarse del noticiero vivió un episodio de salud complicado. En enero fue diagnosticada con un fuerte cuadro de artritis, síntoma relacionado con una enfermedad autoinmune que padece.

El episodio fue, en sus palabras, “incapacitante”, lo que la llevó a retirarse temporalmente de sus labores. Bajo recomendación médica, fue necesario hacer una pausa laboral para enfocarse en su recuperación física.

“Los médicos me dijeron que no estaba bien para que eso no seguirá avanzando, entonces mis jefes cuando lo cuento de la manera más solidaria y comprometida, pues me tuve que incapacitar”, señaló la presentadora.

Durante el mismo video, Giraldo explicó que, una vez superada la fase más crítica de su condición, coincidió que debía atender un compromiso internacional previamente acordado. Fue invitada a presentar un evento en Hong Kong, viaje que decidió extender para tomar vacaciones junto a su esposo.

La presentadora aclaró que este plan ya estaba previsto desde comienzos del año y que se convirtió en una oportunidad para hacer una pausa personal y laboral.

“Nos pareció muy conveniente a mi esposo y a mí que, ya que estábamos en esta parte del mundo, pues tomáramos vacaciones, esa es la parte que estaba dentro de nuestros planes”, dijo.

La combinación entre la incapacidad médica y las vacaciones generó, según reconoció, múltiples mensajes por parte del público. Algunos de sus seguidores incluso llegaron a pensar que ya no formaba parte del noticiero.

“He recibido una cantidad de mensajes muy amorosos de personas que me preguntan por qué he estado tan ausente”, dijo Giraldo, señalando que consideró oportuno hacer pública su explicación para evitar más especulaciones.

Actualmente, se encuentra de viaje por Asia y ha compartido algunas imágenes desde ese continente. En su mensaje, Giraldo expresó confianza en que esta pausa contribuirá positivamente a su recuperación, y aseguró que espera reincorporarse a ‘Noticias Caracol’ en los próximos días, una vez concluya su periodo de descanso.

La periodista agradeció el respaldo que ha recibido y manifestó optimismo frente a su proceso de salud. Aseguró que se siente acompañada y respaldada tanto por su entorno cercano como por el canal.

Al cierre de su mensaje, dejó abierta la expectativa de un pronto regreso al noticiero, reiterando que su prioridad actual es estar en condiciones para continuar con su trabajo periodístico.