Mary Méndez, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, vive un momento doloroso tras la pérdida de su gato hace más de un mes.

La presentadora compartió en redes sociales, el pasado 4 de octubre, un sentido mensaje que rápidamente generó reacciones y muestras de apoyo por parte de sus seguidores y amigos.

“1 mes sin mi hijito. Dicen que el tiempo todo lo cura pero yo aún no encuentro la resignación de la que todos hablan”, escribió la samaria en su cuenta de Instagram, donde se ve la imagen de su hermoso gato en vida.

De inmediato sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo: “No sabia que se fue Calixto. Mary Dios contigo. Quienes amamos los animales entendemos perfectamente”; “que dolor tan grande es como si algo se quebrara dentro de nosotros! Nadie entiende la conexión que uno logra tener con ellos , son maravillosos! Un angelito”, fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, le comentó en su post: “Mi Mary, te juro que el dolor profundo pasará. Te lo juro… no sé cuándo, pero un día recordarás sin ese dolor que duele en el alma, solo con el hermoso recuerdo y el agradecimiento por haberlo tenido”.

Asimismo, el periodista Iván Lalinde respondió a su emotiva publicación: “te abrazo Mary”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la expresentadora de ‘La Red’ muestra públicamente el lugar que ocupan sus mascotas en su vida. En diferentes ocasiones ha compartido fotos y videos en su cuenta de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, demostrando el cariño y cuidado que les brinda.

Para la samaria, sus animales de compañía son parte de su núcleo familiar, una constante fuente de compañía y afecto. Por ello, la partida de su gato ha sido un golpe emocional que, como ella misma expresó, “no se vuelve más fácil” con el paso de los días.