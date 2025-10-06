Unidades de la Policía Nacional lograron la liberación de una persona que había secuestrada hace una semana. En medio del operativo adelantado por el Gaula, en coordinación con personal del Modelo del Servicio de Policía, también se logró la captura en flagrancia de dos personas señaladas del delito de secuestro simple en Alameda del Río, Barranquilla.

De acuerdo con las autoridades, luego que los familiares de la víctima, identificada como Marcos Colorado Carvajal, denunciaran su desaparición, se adelantaron labores de investigación y verificación que permitieron dar con su paradero.

Se conoció que la víctima fue localizada dentro de un apartamento alquilado a través de una plataforma virtual y que habría sido usado como sitio de cautiverio por los presuntos secuestradores.

Durante el operativo de rescate, Colorado Carvajal señaló de manera directa la participación los dos sujetos provenientes de Bogotá, quienes inmediatamente fueron capturados, y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Los capturados registran tres anotaciones judiciales previas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Sobre estos hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, indicó que el motivo del secuestro había sido una transacción por tráfico de estupefacientes.

“La diligencia permitió la liberación de una persona que había sido retenida durante siete días. Los capturados venían de Bogotá y arrendaron el apartamento por Airbnb.”, dijo el brigadier general Urrego Pedraza.

“Este resultado refleja la eficacia de nuestros grupos especializados y la importancia de la articulación con la ciudadanía. Continuaremos trabajando para proteger la vida y garantizar la seguridad.”, añadió.

