En un video que se hizo viral en las redes sociales muestra a un conductor de taxi escupirle a un pasajero porque le solicitó que cambiara el billete con el que le iba a pagar la carrera, en Bogotá.
Prepare alitas de pollo crujientes y jugosas en la freidora de aire: use miel y mostaza
Captan a Katy Perry y Justin Trudeau besándose en un yate: ¿relación confirmada?
Un vistazo al ídolo: La serie documental sobre Juan Gabriel, en Netflix, estrena su tráiler
Cuando el pasajero le fue a pagar con un billete, el conductor le dijo que no tenía sencillo para dar vueltos. A lo que el hombre que pidió la carrera le dijo: “¿Cómo no va a tener vueltas, hermano?, ¿Cómo me dice que soy yo el que tiene que cambiar?”.
Ante la insistencia del usuario, el taxista responde con tono grosero, lo que desata una confrontación verbal.
Después, el pasajero se baja del taxi y continúa grabando con su celular mientras le exige al conductor cumplir con su deber como prestador del servicio.
“Hay que tener las vueltas, amigo. No tiene que ser grosero, tiene que ser educado”, le dijo el pasajero.
Famosa ‘influencer’ admitió responsabilidad en la muerte de su hijo de 3 años que murió ahogado en su casa
En ese momento, el taxista saca otro billete y se lo lanza. No obstante, cuando el pasajero se vuelve a acercar para grabarlo, le escupe.
En TikTok, los usuarios han rechazado estos actos de intolerancia, y por eso pidieron a las autoridades identificar al taxista y evaluar sanciones. Al parecer, no es la primera vez que ocurre, pues indican que los taxistas están acostumbrados a recibir dinero de manera digital y cuando les pagan en efectivo, se molestan.
Hasta los momentos no se conoce si el conductor de taxi tuvo alguna sanción por parte de las autoridades.