En un video que se hizo viral en las redes sociales muestra a un conductor de taxi escupirle a un pasajero porque le solicitó que cambiara el billete con el que le iba a pagar la carrera, en Bogotá.

Cuando el pasajero le fue a pagar con un billete, el conductor le dijo que no tenía sencillo para dar vueltos. A lo que el hombre que pidió la carrera le dijo: “¿Cómo no va a tener vueltas, hermano?, ¿Cómo me dice que soy yo el que tiene que cambiar?”.

Ante la insistencia del usuario, el taxista responde con tono grosero, lo que desata una confrontación verbal.

TikTok objetivodigital El taxista le pidió al pasajero cambiar los 50 mil pesos

Después, el pasajero se baja del taxi y continúa grabando con su celular mientras le exige al conductor cumplir con su deber como prestador del servicio.

“Hay que tener las vueltas, amigo. No tiene que ser grosero, tiene que ser educado”, le dijo el pasajero.

En ese momento, el taxista saca otro billete y se lo lanza. No obstante, cuando el pasajero se vuelve a acercar para grabarlo, le escupe.

TikTok Taxista le escupió a pasajero porque no tenía vuelto para un billete de 50 mil pesos

En TikTok, los usuarios han rechazado estos actos de intolerancia, y por eso pidieron a las autoridades identificar al taxista y evaluar sanciones. Al parecer, no es la primera vez que ocurre, pues indican que los taxistas están acostumbrados a recibir dinero de manera digital y cuando les pagan en efectivo, se molestan.

Hasta los momentos no se conoce si el conductor de taxi tuvo alguna sanción por parte de las autoridades.