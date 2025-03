Una de las celebridades más importantes que hay en la televisión colombiana es Amparo Grisales, pues su talento y versatilidad la ha demostrado al pasar los años.

Grisales tiene diez años en el programa ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión y se ha convertido junto a Cesar Escola en uno del jurado favorito. Con 68 años sigue teniendo un cuerpo de impacto y una gran belleza.

Durante una entrevista ‘La mesa caliente’ de Telemundo la actriz abrió su corazón y contó cómo es su estilo de vida. La presentadora señaló que antes de empezar una dieta, ella visualiza el resultado que quiere tener.

Asimismo, expresó que no come pescado y solo come clara de huevo, lentejas, aguacate, verduras, y garbanzos. Con esto confirmó que su alimentación es muy importante para mantenerse en forma.

Amparo Grisales confesó su mayor miedo

También en una entrevista en el programa Día a Día Grisales confesó que su miedo mayor fue ver a su madre perder a su hijo. “Lo peor que le puedo pasar a mi mamá es que se fuera su hijo”.

Confesó que desde niña fue muy miedosa y, pero gracias a su madre, le cogió amor a la moda a la elegancia, pues siempre estaba en tacones.

Recordó que su madre le preparaba siempre una arepa con chocolate, comida que le encantaba. Aunque su madre ya no está en este plano dijo que siempre la siente y escucha.

Su mayor miedo era perder a su madre después de la muerte de su hermano. Pero, hace ocho años, a los 86 años se fue de este plano.

“El miedo más grande que tuve en mi vida: perder a mi mamá. Cuando se fue, llegó el momento que siempre quise evitar. Se fue hermosa, en sus cinco sentidos. Mi mamá es el amor más grande de la vida”, recordó.