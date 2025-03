‘La vendedora de rosas’ se convirtió en la película más popular en Colombia en los años 1998, su gran estreno se realizó el 28 de agosto de ese año, ganando diferentes premios y reconocimientos.

Esta producción fue protagonizada por Lady Tabares, actriz querida y recordada por los colombianos como ‘Lady la vendedora de rosas’, gracias a su extraordinario papel.

Otro de los personajes que también cautivó al público fue Andrea, la niña que respondía: “Me la mecatié en cositas”, cuando le preguntaban qué había hecho con el dinero destinado para comprar el almuerzo.

Esta peculiar frase se convirtió en un ícono de la película y en la actualidad es recordada por muchos. Mileider Gil es la actriz que interpretó a Andrea en aquella época, y hoy su apariencia de adulta ha causado sorpresa a muchos.

Han pasado más de 25 años y su rostro parece no haber cambiado, lo cual fue motivo de admiración entre los colombianos, quienes reafirmaron el recuerdo de aquella niña.

Sobre la película Mileider aseguró recientemente que: “La verdad es que creo que todos sentimos de alguna forma la mayor felicidad. Fue uno de los primeros momentos donde nosotros conocimos la felicidad. ¿Qué siento cuando veo ‘La vendedora de rosas’? Literalmente, les contesto con una mezcla entre tristeza y alegría”, enfatizó en entrevista.

Agregó en el programa ‘Buen día Colombia’, del canal Rcn, que siente tristeza cada vez que ve la película ‘La vendedora de rosas’, “pues de alguna forma o la otra, así lo quieras evadir, da mucha tristeza por los excompañeros; pero, también nos llena de una forma de alegría de saber que, sin creerlo y sin pensarlo, plasmamos una película donde se muestra muchas veces las pocas realidades de Medellín, de nuestro país y de muchos otros lugares del mundo”, añadió Mileider.

Sobre cómo se conoció con la protagonista Lady Tabares, Mileider narró que: “Nosotras nos conocimos en el internado (…) Es una institución donde llegamos niñas por muchos tipos de problemas. Unos por familiares, otros por X o Y motivo, pero siempre es como relacionado con el abandono. Allá me conocí con Lady.

Aseguró que desde un comienzo siempre tuvo “una conexión muy especial con ella. Era la que me defendía cuando yo me metía en problemas, porque en realidad yo era muy cansona. Me gustaba pelear con mis compañeras”, enfatizó la exactriz.