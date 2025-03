A pesar que haya pasado casi una semana, Yordy Beleño Sánchez no cae aún en la realidad de que su nombre quedó inscrito en la historia del Carnaval de Barranquilla por ser ganador del primer Congo de Oro en la modalidad ‘todos contra todos’.

Byordy, nombre artístico de este cartagenero, con la emoción a flor de piel y el galardón bien aferrado a sus manos, recuerda que cuando se le dio la oportunidad de participar en el Festival de Orquestas, su primer objetivo fue brindar un show impecable, que el público recordara su nombre.

Luciendo una camisa con las imágenes de Joe Arroyo y Juan Piña, dos íconos de la música tropical, el artista se lució en el Par Vial de la carrera 50 haciéndoles un homenaje porque “ellos son el carnaval, la esencia de la música que representa esta fiesta. Siento que muchos artistas han perdido ese enfoque y yo quise rendirles homenaje”, explicó en conversación con EL HERALDO.

Así, interpretando un mix de su coterráneo y La rama de tamarino, se alzó con este premio que estrenó su nuevo formato de competencia, en el que todas las agrupaciones, sin importar su género, se midieron en una misma categoría.

“Esto es un reconocimiento grande para cualquier artista emergente o no. El Congo todavía tiene una validez importante en el marco del Carnaval de Barranquilla”, dijo el joven.

La noticia de que era el ganador la recibió llegando a su Cartagena natal, pues aunque intentó quedarse hasta el final debió volver para otros compromisos y allí pudo compartir con su familia principalmente. “Me tomó por sorpresa, llegando a casa y le doy gracias a Dios que estaba con mi familia, mi manager y pudimos celebrar con las personas que deseaba que estuvieran ahí, así que fue muy emocionante”, añadió el joven cantante.

La nueva promesa

Pero su vida artística no queda ahí, pues tiene una misión clara: “Quiero ser la nueva figura de la salsa y del género tropical de Colombia, porque hace mucho tiempo no tenemos una y considero que con la bendición de Dios y con el cariño que me tiene mi público, lo vamos a lograr”, afirmó.

Para ello ya tiene sonando en la calle su último sencillo Te quiero, te quiero, del compositor español Antoñito Molina.

Cortesía

“Se trata de una canción muy pegajosa, que le ha gustado a todo el mundo”, que hará parte de su próximo EP titulado Iluminado, que irá estrenando un sencillo mes a mes hasta completar los 5 que hacen parte de esta producción.

“El álbum está grabado netamente en Cartagena, los arreglos musicales son míos, hay composiciones algunas mías y tengo mucha fe porque este disco también va a llegar a mucha gente y va a hacer que mi música trascienda, estoy seguro de eso. Viene con un corte de salsa más romántica, soy de esa línea de las buenas letras”.

El reto de la salsa

Pero, Byordy tiene claro que emprender un camino en la salsa y en lo tropical no es sencillo, más aún cuando son géneros que tuvieron un auge tremendo en otros momentos de la historia y ya tienen canciones y propuestas que marcaron la pauta.

“Es un género que se consolidó con muchos clásicos que aún hoy se siguen escuchando, pero siento que mi propuesta puede ser el factor diferencial que permite que los jóvenes se logren conectar con la salsa. Considero que lo que estamos haciendo va por el camino correcto, quizás va a tomar un poco de tiempo, pero ya hemos ganado un público, tenemos personas que se apasionan por lo que hacemos y la música habla por sí sola”, expresó el artista de 25 años.

Y en ese proceso de encontrar su esencia se ha nutrido de géneros como el bolero, las baladas, el pop y el jazz, que lo han influenciado “en el estilo que me he propuesto”, finalizó Byordy en su visita a EL HERALDO.