Hace poco más de 10 años la cartagenera Katherine Porto, quien conquistó la televisión nacional con papeles en La viuda de la mafia o Hasta que la plata nos separe, decidió que quería escribir un libro. Se trazó ese objetivo.

Y aunque la vida muchas veces funciona de maneras misteriosas, bajo sus reglas, cuando ella quiere y no cuando uno desea, tuvo que pasar una década para que ese sueño se hiciera realidad. Después de años de planeación y reflexión, Katherine Porto presenta Microdosis de amor propio, un libro profundamente personal que combina relatos íntimos y herramientas prácticas para cultivar el bienestar emocional.

“Lo intenté dos veces y me rendí. Pero ahora estoy en un momento de mucha madurez emocional, tranquilidad y plenitud. Dije: ‘Es hora de compartir lo que he aprendido, lo que me ha hecho bien, para que otros también puedan transformarse y ser su mejor versión’”, cuenta.

El proceso requirió disciplina y determinación. “Hace 10 años pedí consejo a Jorge Sánchez y me dijo que para escribir un libro necesitaba disciplina y obstinación. En ese momento no las tenía, pero el año pasado me comprometí de lleno. Le dediqué meses y lo terminé en octubre. Hoy es una realidad”.

La autora reflexiona que amarse a uno mismo no es un destino, sino un proceso continuo. “Después de tantos errores convertidos en aprendizajes, un día tuve una especie de iluminación. Me dije: ‘Tengo que cambiar, dejar de ser la víctima y convertirme en la protagonista de mi vida’”, recuerda.

Katherine comparte que ese momento marcó el inicio de su transformación. “Entendí que todo empieza en casa, y mi casa soy yo. Amarse a uno mismo es el comienzo de relaciones sanas con los demás y con el mundo. Antes sentía un vacío constante. Aunque tenía todo lo que creía necesario para ser feliz, sentía que algo faltaba”.

Historias personales

El libro combina relatos íntimos con técnicas que la ayudaron a sanar por lo que se abre contando momentos que le marcaron, algunos traumáticos y otros retadores. Al mismo tiempo, comparte herramientas que le sirvieron, como la meditación, el coaching y ejercicios de respiración.

Para Katherine, este libro es un regalo para quienes buscan superar momentos difíciles. “Escribí pensando en esas personas que me preguntan cómo hice para estar como estoy ahora. Es un manual para cambiar tu vida y llenarte de amor”.

Carmen Hache/Cortesía

Escribir sana

Katherine describe el proceso de escritura como una terapia personal. “Es diferente a hacer una serie o película. Aquí estás contigo misma, en silencio, enfrentándote a recuerdos. Dos capítulos me hicieron llorar al escribirlos. Fue terapéutico para mí, y sé que lo será para los lectores”.

Incluso el diseño del libro refleja el propósito de sanación. “Usé colores como el verde de la naturaleza y el chakra del corazón, el rosa del amor universal y el café de la tierra. Cada detalle está pensado para transmitir calma y conexión”.

Desde que el libro llegó a las manos de los lectores, Katherine ha recibido mensajes que confirman su impacto. “Muchos me dicen que lloraron leyendo ciertos capítulos, que sienten que lo escribí para ellos. Me emociona saber que mis historias conectan y que los ejercicios están transformando vidas”.

Del pódcast al libro

El proyecto toma su nombre del exitoso pódcast Microdosis de amor propio, en el que Katherine aborda temas de bienestar emocional y espiritual junto a invitados expertos. Sin embargo, el libro tiene un enfoque más personal. “El pódcast comparte herramientas de otros, pero el libro es sobre mi experiencia de vida. Es un complemento, pero más profundo. Es un manual que invita a transformar tu relación contigo mismo”.

El éxito de Microdosis de amor propio no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo interno y dedicación. “Este libro es la respuesta a quienes buscan cambiar, sanar y ser su mejor versión. Es mi regalo al mundo”.