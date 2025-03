En el 2024 Tatiana Angulo Fernández de Castro, recibió una llamada que cambiaría su vida en todo el sentido de la frase, aún sin poder creer que sería una de las tantas representantes de la fiesta cultural más grande que tiene Barranquilla y Colombia, se armó de valor con todo y los nervios que la invadían por dentro.

Ella sin siquiera poder imaginarlo, quedó marcada para la historia del Carnaval de Barranquilla, y no es para menos, la hermosa reina logró dejar una huella en el corazón de todos los curramberos, demostrando que lo que se hace con pasión y esencia verdadera, siempre brillará a pesar de cualquier adversidad.

Su despedida de Joselito fue el cierre de tan mágica experiencia y la misa de la Cuaresma marcó el inicio de tiempos de reflexión y paz, luego de haber vivido días ajetreados sin tener la oportunidad de detenerse a pensar.

En conversación con EL HERALDO Tatiana Angulo contó cómo vivió cada momento en su carnaval y cuales fueros esos instantes nunca olvidará y que siempre vivirán en su memoria.

“Mi vida cambió”

Muchas barranquilleras sueñan con ser la reina centra del Carnaval de Barranquilla, presentan su hoja de vida con la esperanza de recibir la llamada ganadora. “Estaba en shock, no lo podía creer”, así no expresó Angulo, y seguramente es lo que les pasa a muchas de las reinas que ha tenido la ciudad, pues este es un papel donde se delegan muchas responsabilidades.

El 7 de agosto sería el día donde se crearía un camino que Tatiana debía empezar a recorrer, pero además, fue un encuentro donde toda Barranquilla tuvo la oportunidad de verla de cerca e interactuar con ella.

“Allá en la Ventana al Mundo en el centenario del Junior, me acuerdo que iba súper nerviosa porque no sabía cómo iba a hablar o cómo iba a bailar o qué iba a decir. Yo no tenía todavía ni el equipo armado, pero Carnaval S.A.S. me estaba apoyando muy bien para lograr cubrir el evento y salió mejor de lo planeado. Allí me acuerdo que caminamos con la bandera por todo el malecón y ese fue mi primer acercamiento con el pueblo barranquillero”.

Resaltando su cercanía con las personas que aman esta fiesta, algo que marcó a Tatiana fue haber escuchado las palabras de una mujer barranquillera en Nueva York, cuando asistió al desfile de la Hispanidad. Ahí se dio cuenta de que comparte la pasión del Carnaval de Barranquilla con muchas personas.

“Cuando fui al desfile de la Hispanidad en Nueva York, me conmovió mucho que una señora se me acercó y me dijo que hace muchísimos años no viene a Colombia ni a Barranquilla, y que para ella el hecho de yo estar ahí era motivo de felicidad, porque yo era lo más cercano que tenía a su cultura y a sus raíces. Para mí ha sido uno de los momentos más lindos que me tocó vivir como reina”, expresó la soberana.

No todo es color de rosas

Cuando se juega un papel importante como el ser reina del Carnaval de Barranquilla, las chicas que han portado el titulo saben que desde que son escogidas están expuestas a un mar de críticas. En el caso de Tatiana no fue la excepción, ella se tomó el tiempo de grabar un video para sus redes sociales antes de los cuatro días de carnaval expresando cómo se sentía, pero también contando como pudo reponerse.

“La forma de superar cada obstáculo que se me presentó en el camino, las críticas y demás, las pude superar gracias a mi familia, mi equipo y pues yo misma, que me llené de valor para poder afrontar cualquier comentario. Pero yo siempre quise que mi carnaval estuviera impregnado de mi esencia, todo fue como lo soñé y por eso estoy muy agradecida”, dijo Tatiana a esta casa editorial.

‘En Barranquilla se baila así’, fue el lema del Carnaval de Barranquilla 2025 y este estuvo inspirado en la famosa canción de Shakira Hips Don’t Lie. La artista barranquillera entregó dos días de concierto en el Estadio Romelio Martínez, donde Tatiana fue invitada especial.

“Yo llegué el primer día a la una de la tarde al estadio sin saber qué iba a pasar. Y dije: mi Dios, me voy maquillada porque ahí ya nadie me saca, si ya me dijeron que yo me montaba con Shakira, yo me monto con Shakira. Pensé que la invitación sería para el carnaval, que todo sería grande, pero para mi sorpresa fui la invitada de honor, ella se sabía hasta mi nombre y para mí eso fue mágico. Además, me llevé mi cuadro y aunque estuve encartada todo valió la pena”.