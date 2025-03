El director surcoreano Bong Joon-ho, ganador del Óscar por Parásitos, regresa al cine con Mickey 17, una película que desafía los límites de la ciencia ficción con una mezcla única de comedia, drama existencial y sátira social.

Protagonizada por Robert Pattinson, Mark Ruffalo, Toni Collette, Steven Yeun y Naomi Ackie, la cinta estrena este jueves en las salas del país y promete ser una de las experiencias cinematográficas más innovadoras del año.

Basada en la novela Mickey7 de Edward Ashton, la historia sigue a Mickey Barnes (Pattinson), un trabajador prescindible en una expedición de colonización interplanetaria. Su trabajo es morir una y otra vez, mientras su conciencia se transfiere a un nuevo cuerpo. Pero cuando la versión 17 de Mickey descubre que su reemplazo ya está en camino, se desata una crisis de identidad que lo lleva a desafiar el sistema.

Bong Joon-ho, conocido por su capacidad de mezclar géneros de forma magistral, describe la historia como una exploración de la condición humana en un mundo futurista. “No es una gran epopeya espacial con batallas de rayos láser. Es más bien una historia sobre perdedores adorables que intentan sobrevivir en un sistema que los considera desechables”.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Un mensaje profundo

Aunque Mickey 17 es una película de ciencia ficción, Bong Joon-ho deja claro que también es una sátira sobre la sociedad actual. “La historia plantea preguntas sobre la explotación laboral, el poder y la identidad. No hago películas para dar mensajes políticos, pero la forma en que tratan a Mickey ya es un comentario social en sí mismo”, afirma.

El humor juega un papel crucial en la película. “Es absurda, divertida y un poco tonta… pero eso es lo que la hace tan humana”, dice Bong.

Inmortalidad y desesperación

Robert Pattinson interpreta tanto a Mickey 17 como a Mickey 18, dos versiones del mismo personaje que entran en conflicto. Para el actor, esta dualidad fue un reto fascinante. “Es una de las historias más locas que he leído. No sabía si era ciencia ficción, comedia, drama… pero eso me atrajo aún más”, confiesa.

Para diferenciar a las dos versiones de Mickey, Pattinson experimentó con distintas voces y gestos, pero finalmente fue un pequeño detalle el que marcó la diferencia: una prótesis dental. “Bong quería que Mickey 18 tuviera mejillas más gordas, pero terminamos con un diente torcido. Y eso cambió todo: mi forma de hablar, de caminar, de actuar”, explica.

El concepto de la reimpresión humana también le pareció intrigante. “Mickey se ha resignado a su destino. Ha sido asesinado muchas veces, pero cuando ve a Mickey 18 luchando por su vida, se da cuenta de lo mucho que ha perdido su propia humanidad”, reflexiona Pattinson.

La relación entre Mickey y Nasha, interpretada por Naomi Ackie, también es un pilar de la historia. “Nasha es la única que lo ve como un ser humano, no como un recurso desechable”, dice Pattinson. Ackie añade: “Ella es fuerte, feroz y tiene un vocabulario lleno de groserías. Me encantó interpretarla”.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Elenco de lujo

El reparto de la cinta está compuesto además por Mark Ruffalo interpreta a Kenneth Marshall, el líder de la misión y un villano que no se parece a nada que haya hecho antes. “Nunca había interpretado a un personaje así”, admite. “Es un político fracasado con delirios de grandeza. Es absurdo, ridículo… y al mismo tiempo aterrador”.

Toni Collette, quien da vida a Ylfa, la ambiciosa esposa de Marshall, describe la película como una locura deliciosa. “Cuando Bong me llamó para decirme que quería que estuviera en su película, no pude dejar de sonreír. No me importaba qué papel era, simplemente quería trabajar con él”.

Steven Yeun, quien interpreta a Timo, el mejor amigo de Mickey, explica que su personaje es un sobreviviente que ha aprendido a moverse en las sombras. “Timo vive en los márgenes del sistema, siempre buscando la forma de sacar provecho. Es un personaje con muchas capas”, dice.