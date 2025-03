El cantante, bailarín y actor cartagenero Karoll Márquez anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, este martes 4 de marzo.

Con un comedor mensajes escrito en su cuenta de Instagram, el famoso resaltó el legado de su progenitor y recordó las enseñanzas que dejó para su vida y la de su familia.

“Padre querido te has ido y quiero darte las gracias en nombre de mamá, de mis hermanos y en nombre mío por haber sido tan único y especial. Por enseñarnos lealtad, rigor, respeto, disciplina, buen humor, bondad y nobleza. Dicen que las personas que nos dejan, de malos no tienen nada y menos si son el papá pero de verdad, es que tú realmente fuiste todo lo que está bien en la vida. Quienes coincidimos existiendo con tu existencia fuimos muy afortunados”, escribió.

“Honor a quien honor merece padre y tú mereces todos los honores de esta y muchas vidas más. Siempre me aterró pensar en este momento porque duele un adiós y duele aún más decir adiós a quien se ama. El momento ha llegado. Final e irremediablemente ha llegado. Todos te recordaremos así, feliz como se le recuerda a un TIPAZO como tú. Cuidaremos de mamá, tu Maye, (no sólo Escalona tuvo a una). La coto, el vale e Iván estaremos más unidos que siempre, los recibos se pagarán puntual y Oscar Andrés no verá “monicongoj malucoj” en YuTú”, agregó.

El post también estuvo acompañado por una serie de fotografías en los que se pudo ver al artista compartiendo momentos especiales con su padre.

Tras conocerse la noticia, amigos y colegas de Karoll lamentaron su pérdida y enviaron mensajes de apoyo.

“Verlo bailar hace que entendamos todo!! Efectivamente eres su extensión y él seguirá vivo en ti. Te abrazo amor lindo”; “Que tipazo tu padre querido amigo. Que honor conocerle! Te amo y te abrazo. Mucho amor a toda la familia.”; “Mi Karoll Dios te bendiga y te acompañe en este dolor tan grande fortaleza para ti y tu familia con la bendición de Dios”; “Acompañándote y enviándote luz y amor en este momento dificil para ti y tus seres amados. Un feliz regreso a la fuente para tu papá amado! TQM”; “Un fuerte abrazo, ahora tienen un ángel en el cielo”; “Hermano mío te mando un fuerte abrazo y mis oraciones contigo. Tipazo tu padre”, fueron algunos de los comentarios.