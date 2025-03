Todo listo para que el cine se vuelva a apoderar de Cartagena. Este martes, en la ciudad de Bogotá, se hizo el lanzamiento de la edición número 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, que se realizará del 1 al 6 de abril.

Este, el festival más antiguo de Latinoamérica, regresa con una edición poderosa que reafirma su papel como un espacio de encuentro, reflexión y proyección para el cine iberoamericano.

Durante seis días, la ciudad se convertirá en el epicentro del cine, acogiendo a cineastas, académicos, críticos y público en un evento que celebra la diversidad, la memoria y las nuevas formas del lenguaje cinematográfico.

Este año el Festival ofrecerá más de 190 proyecciones, entre las que se destacan 60 estrenos nacionales, 30 estrenos latinoamericanos y 20 estrenos mundiales.

Cada sección busca representar las múltiples voces y narrativas que emergen en el cine contemporáneo, consolidando al FICCI como una plataforma clave para la exhibición y el reconocimiento de nuevas miradas cinematográficas.

“El FICCI es más que un festival; es un espacio de resistencia y expresión artística. Año tras año, nos reinventamos para ofrecer una programación que refleje el pulso del cine iberoamericano y del mundo, destacando las historias que deben ser contadas. Esta edición celebramos el regreso a las raíces, a la cartageneidad, a las cosas únicas que hacen de esta ciudad el lugar ideal para un encuentro de esta magnitud”, expresó Margarita Díaz, directora general del Festival.

Una visión artística comprometida con la diversidad

El FICCI 64 se concibe como un espacio de exploración cinematográfica que busca expandir los límites de la representación audiovisual y visibilizar procesos y operaciones artísticas que cuestionan las estructuras establecidas. Este año, el Festival reafirma su compromiso con el cine como una herramienta de reflexión y transformación, dando un lugar central a películas que abordan la diversidad de etnias, comunidades, sexualidades, identidades y pueblos.

Asimismo, la programación refleja una apuesta por la diversidad formal y estética, presentando obras que exploran sus propios lenguajes y estructuras narrativas. Desde propuestas radicales en su puesta en escena hasta experimentaciones con el material cinematográfico, el FICCI abre un espacio para aquellas películas que desafían convenciones y expanden las posibilidades de los medios y formatos.

FICCI/Cortesía

La selección de películas responde a la necesidad de observar con detenimiento las historias que emergen desde distintos territorios y latitudes, resaltando el carácter diaspórico y migrante de las imágenes, su complejidad, su riqueza y las múltiples realidades que convergen y crean nuevas formas de ver e imaginar el tejido social de Colombia, Iberoamérica y el mundo.

Bajo la dirección artística de Ansgar Vogt, la curaduría del FICCI 64 destaca películas que no solo desafían las convenciones, sino que también abren diálogos sobre identidades híbridas, memoria y resistencia.

“El FICCI reconoce la diversidad como una herramienta fundamental con la que volver a medir nuestro mundo en un futuro próximo. Como festival de cine tenemos la oportunidad de ofrecer una plataforma para múltiples miradas originales, reforzando el poder de la diversidad tanto en términos de identidades como de diferentes formas de expresión y narración”, destaca Ansgar Vogt, director artístico del Festival.

Tributos a Pablo Larraín y Raoul Peck: homenaje a dos grandes cineastas

El FICCI 64 rinde homenaje a dos de los cineastas más influyentes del cine contemporáneo: Pablo Larraín y Raoul Peck. Con una trayectoria marcada por una mirada crítica y una exploración profunda de la humanidad, sus películas han dejado una huella imborrable en el cine iberoamericano y mundial.

El cineasta chileno Pablo Larraín ha construido una filmografía que disecciona los momentos clave de la historia reciente de Chile y el mundo, abordando el poder, la memoria y la política a partir del enlace afectivo de sus protagonistas, creando un lenguaje cinematográfico y estética visual inconfundible. Desde obras como No (2012), que exploró el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Pinochet, hasta sus retratos de figuras icónicas como Jackie (2016) y Spencer (2021), Larraín ha sido reconocido internacionalmente como uno de los directores más innovadores del panorama actual.

Por otro lado, el Festival también celebra el trabajo del cineasta haitiano Raoul Peck, cuyo cine se ha convertido en una poderosa herramienta para la denuncia social, la deconstrucción de los discursos coloniales y la reivindicación de las comunidades negras. Con películas como I Am Not Your Negro (2016), basada en los escritos de James Baldwin, y El joven Karl Marx (2017), Peck ha demostrado su capacidad para contar historias que confrontan las estructuras de poder y cuestionan la realidad desde una mirada política y humanista.

Retrospectivas

En el marco de la edición 64, el Festival presenta cuatro retrospectivas que invitan a nuevas generaciones de cineastas y espectadores a sumergirse en la obra de realizadores que han expandido los límites de la creación audiovisual.

La primera está dedicada a Jessica Sarah Rinland, cineasta y artista argentino-británica cuya obra poética y experimental explora la relación entre lo humano y lo no humano a través de la observación minuciosa de la materia y sus procesos. Su trabajo dialoga con la retrospectiva de Ana Vaz, cineasta y artista brasileña reconocida por su enfoque interdisciplinario, que fusiona material de archivo y filmaciones propias para construir narrativas que entrelazan lo mítico y lo histórico.

El FICCI 64 también rinde homenaje a Arturo Jaramillo, pionero del cine experimental colombiano, cuya obra desde los años 60 y 70 ha construido un registro onírico de la cotidianidad, que forma un atlas etnográfico de Colombia a partir de una reflexión sobre el medio cinematográfico y el cine como archivo y poesía. El corpus de su trabajo se presentará directamente en 8 y 16 mm.

Finalmente, esta edición acoge una retrospectiva dedicada a la Escuela de Berlín, en colaboración con el Goethe-Institut, presentando obras fundamentales del cine alemán que definieron la carrera de extraordinarios cineastas, actores y actrices como Sandra Hüller. De esta forma se proyectará la obra de Thomas Arslan, Henner Winckler, Angela Schanelec y Ulrich Köhler, con la presencia de los dos primeros en Cartagena, quienes participarán en actividades con el público y la prensa. Entre las películas seleccionadas destacan Turn Down the Music (Arslan), Madonnas (Maria Speth), Lucy (Winckler) y Windows on Monday (Köhler).

FICCI/Cortesía

Academia FICCI y el Laboratorio de Imágenes

El compromiso del Festival con la formación y la reflexión se refuerza con Academia FICCI, un espacio dedicado a la reflexión de la experiencia cinematográfica. En esta edición se presenta, en alianza con la Fundación Gabo, el Laboratorio de Imágenes, un espacio de análisis crítico, el cual se llevará a cabo en la Casa Gabo, antigua residencia de Gabriel García Márquez. En este laboratorio, los participantes tendrán la oportunidad de deconstruir y estudiar el lenguaje audiovisual desde múltiples perspectivas, promoviendo una cinefilia consciente y comprometida con la evolución del cine.

Además, el programa de Academia FICCI incluirá clases magistrales, mesas de discusión y encuentros con cineastas invitados, brindando a los participantes la posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre tendencias y discusiones actuales del cine iberoamericano y mundial.

Toda esta oferta se presentará en tres grandes franjas: la Franja de Género busca celebrar el trabajo de las mujeres cineastas y generar espacios de encuentro y reflexión sobre sus procesos creativos y los retos que enfrentan en la industria audiovisual.

La Franja Terrenos Fértiles, por su parte, desafía los formatos tradicionales y académicos del cine, abriendo el diálogo sobre los nuevos lenguajes.

Finalmente, la Franja Editorial rinde homenaje a la gestión del conocimiento cinematográfico con el lanzamiento de libros sobre crítica de cine, tal como la más reciente edición de los Cuadernos de Cine Colombiano, reforzando la importancia de la memoria y el análisis dentro de la cinematografía del país.

El impulso a la Industria

El FICCI 64 llega con una Industria renovada, consolidándose como espacio clave para la formación, el intercambio de ideas y el fortalecimiento del sector audiovisual iberoamericano, convirtiéndose en un epicentro donde las ideas se transforman en oportunidades de colaboración.

Con nuevas iniciativas y oportunidades, el festival apuesta por impulsar la creación cinematográfica desde sus primeras fases de desarrollo hasta su consolidación en la escena internacional.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es, con el apoyo de Ibermedia, La Residencia FICCI, un espacio de formación intensiva diseñado durante seis meses para apoyar a cineastas emergentes de Iberoamérica más Italia.

Con un enfoque en la exploración artística y narrativa, los proyectos seleccionados recibirán asesoría especializada de los directores Kiro Russo (Bolivia) y Dominga Sotomayor (Chile) potenciando su desarrollo creativo y estratégico.

Asimismo, este año se realizará la segunda edición del Ópera Prima Lab II, un laboratorio exclusivo para cineastas que trabajan en su primer largometraje. A través de sesiones de tutoría y mentorías especializadas, este espacio ofrece herramientas clave para fortalecer la estructura, la identidad visual y las posibilidades de coproducción de los proyectos en desarrollo. Este laboratorio tendrá como mentores a Pablo Álvarez Mesa, Pilar Palomero, Jessica Sarah Rinland, Gustavo Vinagre, Niles Atallah y Diandra Arriaga.

Además, el Festival mantiene su tradicional espacio NIDO, un punto de encuentro fundamental para las conversaciones entre realizadores y profesionales de distintos oficios del sector audiovisual con el público general, este año con un especial énfasis en sonido, diseño de producción de series y animación.

Por último, el FICCI ha reconocido la importancia del desarrollo de las series e incluirá en Industria su presencia como parte integrante de un mercado de producción internacional en transformación dinámica.

Cine en los barrios: el Festival llega a todas partes

Este año, Cine en los Barrios da un paso adelante en su evolución dentro del FICCI 64, convirtiéndose en una categoría propia de la Selección Oficial con una curaduría especializada que responde a los intereses y realidades de los territorios de Cartagena más allá del centro histórico.

Más que una extensión del Festival, este espacio se consolida como una programación cinematográfica diseñada para conectar con las comunidades y ofrecerles una selección de películas que dialoguen con sus particulares experiencias y contextos.

El cine como herramienta de transformación social sigue siendo la esencia de esta iniciativa. En esta edición, la selección de películas ha sido cuidadosamente diseñada para generar reflexión y sentido de pertenencia en los barrios de Cartagena, con una curaduría que prioriza historias cercanas, relevantes y que resuenen con el público local.

A través de proyecciones al aire libre y espacios de conversación con realizadores, Cine en los Barrios fortalece su papel como un puente entre el cine y la comunidad, ampliando las posibilidades de acceso y apropiación del audiovisual en la ciudad.

“El cine tiene el poder de transformar realidades y en el FICCI creemos en la importancia de llevar sus historias a diferentes espacios de la ciudad. Queremos que Cartagena sienta el Festival en sus plazas, barrios y salas de proyección”, agrega Margarita Díaz.

Los reconocimientos

En un momento de crisis global, el FICCI 64 introduce el Reconocimiento a la Sostenibilidad, una distinción dedicada a películas que exploran nuevas formas de relación entre las especies, la materia y la preservación de la vida. Más allá de una mirada ambiental, este reconocimiento valora obras que cuestionan los modelos de desarrollo, repiensan la memoria y proponen narrativas innovadoras sobre el vínculo entre los seres humanos, la naturaleza y los ecosistemas. En un contexto de transformación, el cine se convierte en una herramienta clave para imaginar futuros más sostenibles y responsables con el mundo que habitamos.

Por otro lado, el Reconocimiento a la Diversidad reafirma el compromiso del FICCI con la representación de identidades, géneros, etnias, sexualidades y comunidades históricamente marginadas. Este premio destaca la creciente presencia de películas que abordan estas temáticas. El FICCI propone la diversidad como una vía para promover la inclusión.