Por más increíble que parezca, el primer pago que recibió Shakira por su talento musical no fue en dinero, sino en especie: una nevera. Así lo reveló Jaime Abello Banfi, quien se desempeñó como gerente del canal regional Telecaribe desde 1990 hasta 1995, y tuvo un papel clave en los inicios de la carrera de la artista barranquillera.

La historia se remonta a 1993, cuando el canal estaba celebrando su séptimo aniversario de haber sido fundado y preparaba, además, un especial de Navidad. Como parte de la programación, Shakira Isabel Mebarak Rippoll fue contratada para presentarse en ambos eventos. En ese entonces, la joven cantante que tenía 16 años de edad aún no había alcanzado la fama internacional, pero ya destacaba por su talento en la escena local.

Según contó Abello en diálogo con EL HERALDO, en esa época era común que los pagos a los artistas se realizaran a través de canjes publicitarios. En el caso de Shakira, se acordó pagarle con una nevera muy grande, trato que fue aceptado por su padre y representante, William Mebarak.

Cortesía Jaime Abello Banfi fue gerente de Telecaribe entre 1990 y 1995.

“Nosotros le propusimos pagarle con una nevera. Al otro que le pagamos con un televisor fue al músico monteriano Pablito Florez”, recordó entre risas Abello, actual director de la Fundación Gabo.

Sin embargo, el proceso de entrega no fue inmediato. Pasaron algunas semanas y el padre de Shakira, preocupado porque la nevera no llegaba a su casa, llamó a Abello para pedirle ayuda con la gestión para que el electrodoméstico que contaba con última tecnología llegara a su casa. “Me llamó el general (como solía referirse a Don William) y me dijo: ‘Jaime, tienes que ayudarnos porque no nos han dado la nevera’”, relató el ex gerente de Telecaribe.

Al parecer, el retraso no fue culpa del canal, sino del almacén encargado de hacer la entrega. Finalmente, luego de que Abello Banfi se apersonara del caso junto a la entonces jefa comercial del canal, Nira Figueroa Sarmiento, la familia Mebarak recibió la nevera y con ello Shakira completó uno de sus primeros pagos importantes como artista.

Pero la relación de Shakira con Telecaribe no se limitó a estos eventos. Su crecimiento artístico estuvo estrechamente ligado al canal, que le brindó múltiples oportunidades para presentarse en algunos programas como ‘La Rockola’.

El respaldo de una experta

Un factor determinante en su desarrollo fue la preparación vocal que recibió de Gina Banfi (QEPD), madre de Jaime Abello y reconocida especialista en técnica vocal. Fue ella quien ayudó a Shakira a perfeccionar su estilo antes de su participación en el Festival de Viña del Mar en 1993.

“Mi madre me decía: ‘Esta niña es un genio, va a llegar muy lejos, tienes que apoyarla en todo lo que puedas Jaime’, y yo le hice caso porque sabía del gran conocimiento musical de mi madre y también de su sexto sentido, ella sabía valorar muy bien cuando estaba frente a un gran talento y lo único que hizo fue moldear su estilo”, comentó Jaime Abello.

Cortesía La fallecida Gina Banfi fue maestra de Shakira en técnica vocal.

La maestra Gina Banfi, que también se encargó de forjar talentos como el de Maía o Nicolás Tovar, también le enseñó todo lo relacionado con el piano y armonía a la joven de ascendencia árabe.

“Tenía una desenvoltura increíble y mucha disciplina para ensayar. Ella supo que yo daba clases y vino a mí. Su voz es la misma. Yo solo le di las técnicas. Le enseñé un poco de vocalización y esas cosas”, recordó Gina Banfi en una entrevista con el diario La Gaceta, en 2011.

El canal que la vio nacer

Telecaribe jugó un papel fundamental en los primeros años de la carrera de Shakira, dándole un espacio para foguearse frente al público y demostrar su talento. Desde sus presentaciones en concursos intercolegiales hasta sus apariciones en distintos programas, el canal fue una plataforma clave en su formación como artista.

“Cuando uno ve las entrevistas de Shakira a los 12 o 13 años en Telecaribe, era impresionante su inteligencia y seguridad. No solo era una gran cantante y bailarina, sino que respondía con una madurez asombrosa para su edad”, recordó Abello.

Años después, la barranquillera conquistaría el mundo con su música, pero nunca olvidaría sus inicios. Como le dijo una vez a un portero que la veía llegar en un carro viejo: “No te preocupes, Manny, un día voy a tener lo suficiente para tener no uno, sino muchos carros para mí y para mi familia, espérate y verás”.

Y así fue. Shakira hoy factura a lo grande, al punto que tiene carros hasta para regalar a sus seguidores, tal como lo hizo en diciembre del año pasado con el colombiano radicado en Miami Michael Mejía, a quien le entregó un Lamborghini morado que, según ha confesado el mismo fan, le cambió la vida por completo.