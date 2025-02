Aunque inicialmente se había anunciado que las puertas del estadio Metropolitano de Barranquilla, se abrirían a las 4:00 p. m. el Distrito informó que su nuevo horario está dispuesto para recibir a los fanáticos de Shakira a partir de las 6:00 p. m. y que la cantautora iniciaría su presentación a las 10:00 p. m.

Los conciertos de Shakira contarán con acompañamiento interinstitucional desde los Puestos de Mando Unificados, uno preliminar que se instalará en la noche del miércoles, y uno principal que estará desde las 2:00 p. m. de este jueves. Nelson Patrón Pérez, secretario de Gobierno, indicó que se encuentran trabajando para lograr el exitoso desarrollo del evento.

“De acuerdo con instrucciones del alcalde Alejandro Char, hemos realizado un seguimiento exhaustivo a la organización de los conciertos de Shakira, trabajando articulados con autoridades y la productora del evento para garantizar las condiciones que permitan a todos los espectadores se lleven la mejor experiencia y puedan disfrutar con tranquilidad”, afirmó Patrón.

Para el ingreso, el evento contará con anillos de prefiltros y filtros con el fin de evitar fraudes y congestiones. El equipo operador del servicio de boletería realizará la verificación de tiquetes con lectores electrónicos, y por parte de la producción se dispuso infraestructura adicional para aumentar el servicio de internet con el fin de suplir las necesidades de la actividad.

También se tendrá un canal propio de la empresa logística, dedicado para la operación. Adicionalmente, se dispondrá de un equipo de aproximadamente 800 logísticos para el control en las entradas, la organización y acomodación. El Cuerpo Oficial de Bomberos dispondrá de 1 máquina, 7 uniformados y la disposición de la operatividad de la estación de Ciudadela 20 de Julio.

Entre las recomendaciones para asistir a los conciertos las autoridades recalcan: presentar boleta digital o impresa; edad mínima de ingreso es de 7 años en zonas designadas: tribuna oriental, zona preferencial y VIP oriental; todo menor debe presentar documento de identificación y entrar con un adulto responsable. Ambos deben tener boleta en la misma localidad. En caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad no se le permitirá el ingreso al evento; no se permite el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo y no se permite el ingreso de objetos cortopunzantes, contundentes o de vidrio.

Es importante seguir algunas recomendaciones de salud antes y durante su visita al estadio. Se sugiere llegar temprano para evitar aglomeraciones, así como llevar ropa y calzado cómodo para su comodidad. Al ingresar al estadio, hágalo de manera ordenada para evitar traumatismos o caídas. Si lleva niños, no los suelte de la mano y asegúrese de acompañarlos en todo momento.

Asimismo, es fundamental alimentarse e hidratarse adecuadamente antes y durante el evento para mantener su energía y bienestar. No olvide tomar sus medicamentos antes de salir de casa, especialmente si tiene algún tratamiento médico que seguir.

Por último, identifique el personal de atención de urgencias más cercano a su ubicación dentro del estadio, de modo que pueda actuar rápidamente en caso de cualquier incidente. En caso de presentar malestar o cualquier tipo de problema de salud, no dude en solicitar ayuda inmediatamente.