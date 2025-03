El semillero de carnavaleritos le madrugó al Carnaval este lunes. Desde las 8:30 a.m. se podía sentir aroma de fiesta en la Calle 84 con el desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval, organizado por la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa).

Leer más: Martín Elías Jr., ganador en la Noche de Orquestas del Carnaval

Con mucha alegría, los herederos de la tradición llegan a este escenario a entregar un gran espectáculo a su público infantil que, en compañía de sus familias, disfrutan este recorrido desde hace 14 años.

Los espectadores aquí tienen la oportunidad de apreciar la modalidad infantil de expresiones folclóricas y culturales como cumbias, son de negro, garabatos, congos, paloteo, marimondas, monocucos, así como comparsas de fantasía, letanías y disfraces.

Uno de los principales propósitos de Fayfa es fortalecer la salvaguarda del Carnaval de Barranquilla a través de los herederos de esta tradición cultural. “Por ello, desde el año 2011, cada lunes de Carnaval, realizamos el desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval como un espacio exclusivo para los más pequeños en el marco de la fiesta central del Carnaval de Barranquilla”, afirmó Soley del Castillo, directora de Fayfa.

El desfile de Salvaguarda y Niños en Carnaval inició a las 9:30 a. m. en la calle 84 con carrera 47. Siguió por toda la calle 84 hasta la carrera 64 y finaliza en el parque de la Electrificadora, donde los pequeños actores del Carnaval disfrutarán de una jornada recreativa.

Sosteniendo la tradición

Los niños participantes llegan acompañados de sus padres, quienes se muestran orgullosos de su talento dancístico. Uno de ellos es Jefren Alexander Salcedo, quien respalda a su pequeño Nicolás, uno de los integrantes de la Cumbiamba El Cañonazo.

Jeisson Gutierrez El semillero de carnavaleritos le madrugó al Carnaval este lunes.

“Pues el desfile como tal representa la cultura de los barranquilleros, la alegría que tenemos nosotros como costeños y el semillero representa eso, que la fiesta vaya cambiando de generación en generación. El ambiente, la cultura, la alegría que se siga manteniendo en familia”.

El padre de familia reclama incluso más desfiles infantiles durante los días carnavaleros, ya que este de Fayfa es el único. “Necesitamos más espacios para ellos, sería chévere que hubiesen más espacios, más desfiles”.

Ver también: Habitante de calle solicitó un subsidio al Gobierno y descubrió que tenía un depósito millonario a su nombre

Por su parte Nicolás Salcedo, de 10 años de edad, y quién desde los seis años integra El Cañonazo, se mostró feliz por poder bailar.

“Me gusta bailar aquí en la 84 porque la gente nos aplaude mucho, también lo he hecho en Puerto Colombia y otros eventos donde nos invitan a bailar cumbia”.

Jairo Rincón, subdirector del Congo Rumbero Infantil del barrio Nueva Colombia contó a EL HERALDO que llegaron con 30 parejas “Nosotros tenemos un Congo adulto que a medida que los hijos van creciendo se van integrando a la danza infantil. La danza infantil es prácticamente un semillero y ahí se le va dando los entrenamientos, los bailes y se le va creando el interés por el carnaval. Tenemos niños comenzado a los tres años, por ejemplo esta apenas tiene cinco años, se llama Fabiana Lucía Ruiz Rincón”.

En este grupo destaca un Niño por su elegancia, se trata de Emilio Ruiz, de 9 años, quien dice que disfruta estos días de Carnavql porque se siente importante danzando. “El público nos da mucha energía y eso me gusta, aquí estoy gozándome este desfile”.

Una religiosa también se sumó al desfile

Derlis Verónica Pedraza González, misionera del Divino Maestro, arribó desde el barrio 7 de Abril con el semillero de la Cumbiamba Del Carajo. La religiosa se refirió a la importancia de transmitir nuestras raíces culturales a los niños.

“Es necesario porque si no se les transmite a ellos, la tradición se muere. Y por eso este desfile es tan importante. Aunque no haya muchos espectadores, es importante para los niños que ellos reciban de nosotros, los adultos, la tradición. Para que no se muera la cultura, para que la cultura permanezca y continúe a través de los años, de la historia, y ellos son los que la van a llevar”, dijo la mujer que llevaba de su mano alrededor de 20 parejas.

El publico abrazó propuestas como estas y con cada aplauso animaba el recorrido. Entre los asistentes estaba Johan Galofre con sus dos pequeños hijos, este hombre destacó la importancia de este desfile. “Esto anima a las familias, mis hijos están enloquecidos y creo que el otro año que ya están más grandes Can para una Cumbiamba”.

Los cumbiamberitos de Villa Rosa, La Soberana, el disfraz del Descabezado del Carnaval, la comparsa Dan Caribe, los disfraces de Marlene Glen, Marimonditas de Barrio Abajo, Diablos Arlequines de Sabanalarga, La Vaina ya se Formó, Candelillitos y La revoltosa, fueron algunas de las propuestas que tiñeron de alegría y tradición la Calle 84.

Comparsa de mascotas

Por segundo año consecutivo, las mascotas hicieron parte del desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval con la comparsa “Pata y cola”., quienes fueron los encargados del opening.

Se trata de una decena caninos con disfraces carnavaleros que desfilan en coches decorados, ganándose la atención y el cariño de chicos y grandes.

Edna Cardozo es la líder de esta propuesta. “Yo soy la directora del Club Pequeños Gigantes, hacemos parte obviamente de los animalistas, los que siempre estamos trabajando por la tenencia responsable y obviamente por el no maltrato animal. Nosotros estamos agradecidos con Fayfa porque nos permita manejar esta parte de la inclusión con los animales y obviamente seguiremos trabajando por ellos en pro de que la gente los respete, ya que son seres sintientes”.

Cada ladrido llamaba la atención del público asistente, entre los cachorros protagonistas estaba. Dos mini pincher que Edna llevaba en un coche. “Bueno, precisamente Pipo es el CEO del club, por él fue que iniciamos este club y con su hijita Pia y son los que están liderando obviamente esta campaña con el club, los vestí de cumbiamberos”, dijo con mucho entusiasmo.