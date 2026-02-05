Uno de los personajes de mayor impacto en la carrera del actor barranquillero Carlos Torres es sin duda Charly, en la exitosa serie La Reina del Flow, que estrenó su tercera temporada en enero de este año.

Charly Flow es un famoso cantante que engañó a Yeimy Montoya -la protagonista-, robándole sus composiciones, para conseguir su objetivo de ser una estrella de la música urbana. Luego sufre la venganza de la mujer y la trama da un giro cuando logra conquistarla de nuevo y forman una pareja que es aclamada por los fanáticos.

Han pasado más de ocho años desde que Carlos Torres recibió el llamado para hacer el casting para el papel de Charly Flow. En una reciente entrevista en ‘The Juanpis Live Sow’, el barranquillero reveló que inicialmente le dijo ‘no’ al proyecto.

Carlos Torres explicó que los encargados de hacer el casting para la serie buscaban a cantantes y él no se atrevía a lanzarse a ese desafío sin tener una buena voz para la música.

“Ellos dijeron: ‘Busquemos cantantes que puedan actuar’. Después se dieron cuenta de que les iba mejor al contrario, entonces abrieron el casting para actores que supieran cantar”, comenzó contando Torres.

Cuando le llegó la propuesta a través de su mánager, decidió dejarla pasar por el tema del canto.

“Ellos me llamaron y me dijeron que en la audición yo debía cantar, pero les dije que no cantaba bien. Yo pensaba: ‘¿Para qué voy si yo no canto bien?’ Entonces rechacé el primer llamado”, confesó.

Sin embargo, depués fue llamado de nuevo sin la condición de que debía cantar y esta vez aceptó el reto.

“A la semana me llamaron de nuevo y me dijeron que ya no debía cantar, que me presentara solo a hacer algunas escenas. Me compré unos tatuajes temporales, me los puse, me pinté el pelo, hice la audición de Charly Flow como yo me lo imaginaba y al director le gustó”, sostuvo.

Su interpretación convenció a los encargados de la serie y unos meses después arrancaron las grabaciones. “Hice mi respectiva investigación de los artistas del género urbano y me gané el personaje”, dijo Torres.