A menos de tres días para que se realice el Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, además de lo deportivo, de lo que más se habla es del concierto del medio tiempo, que estará a cargo de Bad Bunny.

Leer también: Así reaccionó Laura Bozzo tras rumor sobre su supuesta muerte: “Hay Laura para rato”

Ahora, en las úlimas horas en redes sociales hay debate porque la plataforma Apple Music compartió el ‘set list’ que el cantante boricua tendrá en el show.

La lista compartida fue bajo el título “2026 Super Bowl LX Megamix (DJ Mix)” y se trata de una selección musical del puertorriqueño. Ya muchos han interpretado que se trata de una filtración y otros que es parte de la estrategia.

Entre los temas destacados figuran éxitos como “MONACO”, “NUEVAYOL”, “Chambea”, “Solo de Mí” y el infaltable “Safaera”.

La imagen de la lista desató más debate en redes porque aparece que fue hecha por Tainy, reconocido productor y colaborador clave en la carrera de Bad Bunny.

También en redes se trató de aclarar que la publicación responde a una campaña promocional planificada entre Apple Music y el equipo de Bad Bunny, y no a una filtración accidental.

En la descripción oficial, se especifica que “@tainy mezcla los grandes éxitos de @badbunnypr juntos para un exclusivo DJ set antes del #SBLX #AppleMusicHalftime Show”.

Pese a la aclaratoria, la lista pudiera ser un verdaderi adelanto de lo que cantará el ‘Conejo Malo’ en su espectáculo, que además ha estado lleno de controversia, desde el momeno de su anuncio.

Redes Sociales

El duro discurso de Bad Bunny contra ICE al recibir su Grammy: “No somos salvajes, no somos animales”

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

Importante: El influencer Marko revolucionará YouTube con el primer reality-streaming

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.