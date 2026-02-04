El mundo del streaming crece a pasos agigantados y por ello el influencer venezolano Marko busca revolucionarlo con el primer reality-streaming.

Se trata de “El Desorden de Marko”, un formato pionero que rompe las reglas de la producción tradicional al fusionar el live streaming con la ficción de alta calidad.

El reality marca la primera vez que un creador hispano fusiona el reality con la ficción para que su audiencia elija, en tiempo real, a los protagonistas de su próxima serie original.

Durante una semana de convivencia extrema (del 8 al 15 de marzo), 15 participantes, desde celebridades hasta rostros desconocidos, competirán en pruebas de talento y retos de convivencia.

El Desorden de Marko es un evento especial de streaming en vivo que se transmitirá diariamente de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (hora del Este), desde el domingo 8 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, a través del canal de YouTube del influencer Marko, titulado “Marko en YouTube”, el cual cuenta con una audiencia de más de 3.930.000 suscriptores.

El objetivo del streaming será seleccionar a cuatro participantes, quienes se convertirán en los protagonistas de la nueva serie original de Marko, cuya grabación comenzará inmediatamente después de finalizada la semana de transmisiones en vivo. La serie constará de cuatro episodios, que serán estrenados en YouTube dos meses después de la conclusión del streaming.

