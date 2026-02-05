La recta final de El Desafío Siglo XXI entró en una fase decisiva luego del enfrentamiento entre Gamma y Neos en el temido Box Rojo.

El pasado miércoles 4 de febrero se definió el rumbo de la semifinal del reality de Caracol Televisión.

Durante el capítulo 129, la competencia alcanzó uno de sus puntos más altos de tensión, debido a la presión acumulada entre los participantes.

Gamma apostó por Rosa y Gero como sus representantes, mientras que Neos confió nuevamente en Rata y Valentina, pues son los únicos que están.

Desde el inicio del reto, el equipo Gamma mostró una mejor coordinación y mayor solidez en cada tramo del circuito, lo que les permitió tomar ventaja progresivamente. A pesar del esfuerzo constante de Neos, Rosa y Gero lograron mantener el ritmo y cerraron la competencia con un resultado favorable.

Los seguidores quedarán atentos en todo el desarrollo de la semifinal.