Los cibernautas iniciaron un intenso debate luego de que el chef y creador de contenido conocido como andrejcooksfish publicara un video en el que muestra la elaboración de un plato utilizando pez payaso común (Amphiprion ocellaris), una especie que muchos asocian de inmediato con el personaje de la película ‘Buscando a Nemo’.

Walter Mercado compartió los números de la suerte para el 23 de noviembre, por cada signo del zodiaco

“Soy un milagro”: Claudia Lozano rompe el silencio sobre la crisis médica que casi le cuesta la vida

Paso a paso para realizar una corona de Adviento para esta Navidad 2025

La grabación rápidamente se viralizó y desató una ola de reacciones por el tratamiento gastronómico de un pez emblemático para el público general.

TikTok andrejcooksfish Chef cocinó un pez payaso y desató polémica en redes sociales

En el material audiovisual se aprecia cómo el cocinero trabaja entre 15 y 20 ejemplares de esta especie marina. Para su preparación, abre cada pez en filetes tipo mariposa y los fija con agujas metálicas para conservar su estructura.

Antes de la cocción, el chef elabora dos bases de mayonesa: una de tono negro, combinada con ajo negro y tinta de calamar, y otra anaranjada, creada con azafrán y pasta de tomate. Además, acompaña el plato con un dip elaborado a partir de queso crema, crème fraîche, ralladura de limón y cebolla de verdeo.

TikTok Chef cocinó pez payaso

El método de cocción elegido es el matsukasa-yaki, técnica japonesa que consiste en disponer el pescado con la piel hacia arriba sobre una rejilla y verter aceite extremadamente caliente, aproximadamente 220 °C, hasta lograr una textura crocante.

El resultado final se presenta con un dip bautizado por él como “Nemo” debido a los colores característicos de las salsas utilizadas.

“Cuando la vida te da un golpe, ¿sabes qué tienes que hacer? Sigue nadando, nadando, nadando…nadando…”



Buscando a Nemo (Andrew Stanton ,2003)pic.twitter.com/3SWMnkX8Ws — Multiverso (@MultiversoTM) November 21, 2025

Pero la publicación no pasó desapercibida. Los comentarios se multiplicaron, muchos de ellos cuestionando la elección del pez y la ética detrás de la preparación.

Entre las respuestas más repetidas estaban: “Estoy en contra de esto”, “¿No es ilegal?”, “Era necesario?” y “Los peces son amigos, no comida”.

@andrejcooksfish COOKING EVERY FISH IN THE WORLD 🐟 🌍 Episode 100 - Clown Anemonefish / Ocellaris Clownfish • BIN: Amphiprion ocellaris FR: Poisson-clown à trois bandes / poisson-clown ocellé DE: Falsche Clownfisch / Orangeringel-Anemonenfisch ESP: Pez payaso común / falso pez percula IT: Pesce pagliaccio ocellato SRB-CRO: Riba klovn • Ingredients (15-20 canapés): 15-20 clown fish (or any marine fish of similar size) Mayonnaise base: 1 egg yolk 1 tbsp Dijon mustard 200-250 m grape-seed oil Black mayo: 1-2 cloves black garlic 1 tsp squid ink Orange mayo: 0,2 g Saffron 1 tbsp tomato paste Cream dip: 3 tbsp cream cheese 1 tbs crème fraîche 1/2 lemon zest Spring onion (garnish) • Recipe: 1. Cut the fish into a butterfly fillet as shown in this reel and secure with two needles. 2. Nemo dip: whisk up the mayo, divide into two parts and combine with the respective ingredients. Do the same with the two creams. 3. Matsukasa-yaki: place the butterflied fish skin-side up onto a rack and gently ladle over 220C hot oil until golden crispy. Serve with the Nemo dip and enjoy!! • #findingnemo #fish #fishrecipe ♬ beyond the sea sped up - COWDOG SOUNDS

Igualmente, otras personas señalaron que no está prohibido su consumo y que solo les causa tristeza porque lo relacionan con la película de Disney.