Los cibernautas iniciaron un intenso debate luego de que el chef y creador de contenido conocido como andrejcooksfish publicara un video en el que muestra la elaboración de un plato utilizando pez payaso común (Amphiprion ocellaris), una especie que muchos asocian de inmediato con el personaje de la película ‘Buscando a Nemo’.
La grabación rápidamente se viralizó y desató una ola de reacciones por el tratamiento gastronómico de un pez emblemático para el público general.
En el material audiovisual se aprecia cómo el cocinero trabaja entre 15 y 20 ejemplares de esta especie marina. Para su preparación, abre cada pez en filetes tipo mariposa y los fija con agujas metálicas para conservar su estructura.
Antes de la cocción, el chef elabora dos bases de mayonesa: una de tono negro, combinada con ajo negro y tinta de calamar, y otra anaranjada, creada con azafrán y pasta de tomate. Además, acompaña el plato con un dip elaborado a partir de queso crema, crème fraîche, ralladura de limón y cebolla de verdeo.
El método de cocción elegido es el matsukasa-yaki, técnica japonesa que consiste en disponer el pescado con la piel hacia arriba sobre una rejilla y verter aceite extremadamente caliente, aproximadamente 220 °C, hasta lograr una textura crocante.
El resultado final se presenta con un dip bautizado por él como “Nemo” debido a los colores característicos de las salsas utilizadas.
Pero la publicación no pasó desapercibida. Los comentarios se multiplicaron, muchos de ellos cuestionando la elección del pez y la ética detrás de la preparación.
Entre las respuestas más repetidas estaban: “Estoy en contra de esto”, “¿No es ilegal?”, “Era necesario?” y “Los peces son amigos, no comida”.
Igualmente, otras personas señalaron que no está prohibido su consumo y que solo les causa tristeza porque lo relacionan con la película de Disney.